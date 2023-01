Share on Facebook

Share on Twitter

La nouvelle année est synonyme de changement en gare de Marseille St-Charles. Le grand escalator reliant les quais de la gare au métro est depuis lundi 2 janvier fermé. Et le restera jusqu’au 30 juin 2023 pour six mois de travaux. Le nouveau parcours proposé par la RTM (Régie de transports métropolitains) ne va pas sans son lot de difficultés pour les premiers jours de sa mise en place : allongement du temps de trajet, montée à pied, stress,… Les usagers en transit n’ont été avertis que tardivement. A la surprise, se mêle parfois l’incompréhension voire la colère ou la résignation face à ce changement et la durée des travaux.

Plan de la modification du trajet (Crédit : RTM)

Ainsi sur Twitter, les voyageurs sont nombreux à réagir. « La 2eme ville de France paralysée par un escalator… 6 mois de reparation… Aux USA en 6mois il te font un gratte ciel de 60 étages », ironise un usager.

Je viens de parcourir cette déviation, c’est *un peu* reulou : les voitures forcent le passage dans le flot continu de piétons avec bagages et enfants, c’est bof bof https://t.co/bBiu9c7w0b — Adrien Saumier (@adsaum) January 2, 2023

Le chemin à l’extérieur de la gare, situé sur la piste cyclable, empêche les cyclistes de rouler librement sur la parcelle. Ce qui ne manque pas d’attirer d’autres commentaires négatifs sur les réseaux sociaux.

On retiendra donc que la piste cyclable aura été sacrifiée, puisqu’elle est désormais hors d’usage. https://t.co/LuONopINfc — @MarsCitizen13 @ piaille . fr (@MarsCitizen13) January 3, 2023

Sur sa page Facebook, la RTM a communiqué (uniquement) le 2 janvier pour ce changement d’itinéraire, c’est à dire le jour-même. En dessous de ce post, on peut lire une myriade de commentaires surpris par la longue durée des travaux et les solutions proposées par l’opérateur de transports.

Sur son site, la RTM explique que les six mois de travaux « permettront de remplacer les escaliers mécaniques actuels ainsi que d’en créer un supplémentaire afin d’améliorer à terme le flux voyageurs » et partage une vidéo pour promouvoir le projet de gare XXL. Gomet’ a tenté de joindre la RTM pour de plus amples explications, sans succès.

Liens utiles :



> [Transports] Arrêt de l’escalator à la gare St-Charles : « C’est le bordel à la Marseillaise ! »

> Gare Saint-Charles : les passagers du métro privés du grand escalator pendant six mois