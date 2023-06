Les équipes de Verlingue Aix et Eyssautier-Verlingue Marseille se regroupent dans de nouveaux bureaux au Silo à Marseille. Verlingue s’était rapproché du courtier en assurance maritime et transport Eyssautier en 2019. Les 10 collaborateurs de Verlingue Aix et et la trentaine de Eyssautier Verlingue Marseille se regroupent au 6e étage du Silo (quai du Lazaret, Marseille 2e). « Marseille est une place majeure pour l’assurance particulièrement maritime et il était naturel d’y regrouper nos activités dans la région. Ce n’est pas un choix anodin. C’est pour nous le quartier du maritime. Avec ce déménagement, nous souhaitons renforcer notre dynamique commune de croissance à l’échelle régionale et notre implantation à l’international » explique Mathieu Berrurier, directeur général d’Eyssautier-Verlingue.

Mathieu Berrurier, directeur général d’Eyssautier-Verlingue © DR

Courtier en assurance spécialisé dans la protection des entreprises, le groupe familial Verlingue basé à Quimper a réalisé cette année un chiffre d’affaires agrégé de 239 millions d’euros, en croissance de 8,6% dont 6% de croissance organique avec 1 200 collaborateurs dont 400 à l’international. C’est une filiale du Groupe Adelaïde « grand groupe de courtage en assurances de dimension européenne, familial et indépendant » qui atteint, en 2022, un chiffre d’affaires combiné de 338 millions d’euros, avec une croissance de 9,3%.