Cofondé par Mathieu Rey, Marc Rius et Thomas Giusiano, le studio d’animation et de production « Tu nous za pas vu » (TNZPV) explose depuis son camp de base à Arles. D'ici à fin 2022, l’entreprise projette de doubler ses effectifs, passant de 60 à 120 personnes, et de tripler son chiffre d’affaires pour atteindre 7 millions…