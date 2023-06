Il y avait à la fois de l’émotion mais aussi beaucoup de sérénité dans le discours de Béatrice Desgranges ce jeudi 15 juin à la veille de l’ouverture de la 25e édition de Marsatac. Une étape forcément symbolique d’un quart de siècle de musique hip-hop que la co-fondatrice de l’événement n’a pas manqué de retracer lors cet ultime moment de présentation destiné aux partenaires et à la presse.

Béatrice Desgranges et les partenaires du festival Marsatac réunis jeudi 15 juin à la veille de l’ouverture du festival (Crédit Gomet’/JFE)

Marsatac 2023 : « la plus belle démonstration de ce que l’on cherche depuis 25 ans »



« Le chemin a été long. On a fait avancer le projet. C’est une grande satisfaction de se retrouver là sur ce site aussi prestigieux. C’est un écrin magnifique. Dans ce quart de siècle que nous avons parcouru, nous sommes restés fidèles à ce que nous voulions : donner une belle résonance aux musiques que l’on défend et accueillir cette jeunesse. Cela fait 25 ans que notre public a 25 ans ! C’est la moyenne d’âge des festivaliers. On dit souvent que le public vieilli avec l’âge des organisateurs. Eh bien non. » Comment faire pour se renouveler ? « C’est du travail. Il faut savoir reprendre son ouvrage, être à l’écoute de l’air de son temps, s’inspirer. » Et Béatrice Desgranges ne cache pas sa satisfaction au moment de présenter l’édition 2023 : elle est la plus belle démonstration de ce que l’on cherche depuis 25 ans. D’abord une programmation très singulière avec les plus plus grands artistes de hip hop, les plus célèbres et les plus attendus en France, avec toujours un savant équilibre entre artistes confirmés et artistes émergents. Nous avons sur Marsatac toutes les locomotives du hip hop français et francophones : Gazo, Hamza, Tiakola, PLK, Josman, J9ueve... »

Extrait de la programmation de Marsatac 2023 : un échantillon remarquable de la scène hip hop française (capture marsatac.com)

Elle souligne à plusieurs reprises le rôle précurseur de Marsatac dans le paysage des festivals français. Ici l’engagement RSE, là l’implication avec la scène locale… jusqu’à plus récemment l’expérimentation inédite pour réduire l’impact sonore du festival sur l’environnement.

Les discours des partenaires institutionnels, de la Ville de Marseille à la Région, le Département ou encore la Métropole et l’Etat à travers la Drac, confirment que Marsatac est bien incontournable dans le calendrier musical de la cité. Et chaque prise de parole loue les multiples engagements sociétaux de la manifestation.

Aya Nacamura guest star de clôture dimanche

Le plateau 2023 est donc bien à la hauteur. Les deux premières journées sont déjà complètes. Et la soirée de dimanche s’annonce exceptionnelle avec la star franco-malienne : Aya Nacamura. « Pour moi, c’est une grande reine, confie Béatrice Desgranges. « Je suis très fière qu’elle soit notre tête d’affiche. Bianca Costa, Meryl complètent un plateau très féminin sur la grande devant le château Borély. Autre attraction de la soirée dominicale : le premier concert solo du Rat Luciano, un monument du rap marseillais, membre fondateur de la Fonky Family. « Il vient comme à la maison observe l’organisatrice qui rappelle le soutien de l’artiste au festival dès son lancement en 1999 et le concert de la Fonky Family en 2017 après « 10 ans d’absence. »

Béatrice Desgranges, directrice de Marsatac (Crédit archives Gomet’/JFE)

Comme pour l’année dernière, Marsatac s’installe confortablement dans le parc Borély (3e édition sur place) avec une ouverture dans l’après-midi afin de profiter des activités récréatives proposées notamment par les associations partenaires de Marsatac. Les différentes scènes (Château, Prairie, Lac, La Frappe) ouvrent pour certaines dès 15h30. Le bonheur au pré !

