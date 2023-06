Share on Facebook

Le groupe de conseil Fiducial, né à Lyon en 1970 emploie 19 600 collaborateurs répartis dans 78 pays qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,830 milliard $ dont 1,240 milliard € en Europe avec 830 agences et 15 300 collaborateurs au service de 332 000 clients.

Christian Latouche un développeur des services aux PME contesté © Photo Linked In

Contrairement aux règles déontologiques qui imposent la séparation des métiers réglementés, Fiducial réunit des activités multiples, l’expertise comptable et le commissariat aux comptes, la banque, la vente de fournitures de bureau, des prestations privées de sécurité, l’informatique et les médias (Sud Radio).

Christian Latouche, 82 ans, ancien du collège Provence à Marseille, fondateur est toujours border-line tant pas ses opinions politiques que la gestion de son patrimoine ou le mélange des genres au sein de son groupe. Il était convoqué devant le Haut conseil du Commissariat aux comptes le 13 avril dernier.

Avec la nomination de Sylvain Bernard, Fiducial veut accélérer la croissance en région et maintenir une relation de proximité avec ses clients, « notamment au regard de l’enjeu que représente la facturation électronique. »

Sylvain Bernard a un parcours dans différents groupes industriels depuis 20 ans : Saint-Gobain, Schneider-Electric, Orange. Il a rejoint Fiducial en 2022 en qualité de directeur général de région Sud-Est qui compte près de 90 agences, pour un effectif de 650 collaborateurs.

Fort de ses 332 000 clients à travers le monde, Fiducial s’ancre dans huit régions en France avec parallèlement le recrutement de deux autres directeurs généraux en régions Ouest et Nord et la création d’une direction Hauts-de-France et Benelux.

Sous le slogan « Faites un Métier qui compte » Fiducial espère embaucher près de 2 000 collaborateurs dans l’ensemble de ses métiers : expertise comptable, juridique, commerce, informatique, sécurité, etc.