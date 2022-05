Le président de la République, Emmanuel Macron se rend à nouveau à Marseille, ce jeudi 2 juin 2022, pour un déplacement consacré à l’éducation. Il sera accompagné de Pap Ndiaye, le nouveau ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse. Le dernier déplacement du Président réélu remonte au 16 avril dernier, huit jours avant le second tour de la présidentielle.



Le chef de l’État visitera l’école Menpenti (Marseille 10e) et son laboratoire de mathématique, « projet pédagogique innovant » mis en place dans le cadre de l’expérimentation « école du futur » lancé en septembre 2021 dans le cadre du plan « Marseille en Grand ».

Il échangera ensuite avec plusieurs représentants des équipes éducatives marseillaises sur les avancées de l’expérimentation. À ce jour, 59 établissements de la cité phocéenne participent à l’expérimentation « école du futur » qui permet selon l’Elysée de « donner davantage de libertés et d’autonomie aux équipes pédagogiques pour bâtir un système scolaire plus juste et plus inclusif, en lien avec le tissu associatif et les parents d’élèves ».

Emmanuel Macron le 2 septembre 2021 (Crédit Gomet’/JYD)

