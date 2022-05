A Marseille, où les rues sont étroites et les chantiers pullulent, circuler est devenu un véritable enfer pour les piétons. Un constat avéré rue Barthélémy (1er), où deux échafaudages privés empiètent depuis plusieurs semaines le trottoir et contraignent les piétons à passer sur la chaussée, au milieu des voitures. Pour remédier à cette situation, la mairie a annoncé lundi 30 mai la mise en place d’un dispositif pour sécuriser le cheminement. « Ces chantiers se faisant face, les piétons se retrouvaient obligés de circuler au milieu de la chaussée, ce qui est particulièrement dangereux pour les centaines d’enfants et parents qui se rendent chaque jour dans les trois établissements scolaires de la rue » écrit la maire de secteur, Sophie Camard et ses adjoints Etienne Tabbagh et Julien Soret, respectivement en charge des mobilités et des écoles, dans un communiqué du 30 mai.

Norme « insuffisante » et « incivisme caractérisé »

La mairie pointe cependant du doigt l’insuffisance de la norme en termes de sécurisation des trottoirs : en effet, selon cette norme, l’échafaudage doit laisser 80 centimètres pour permettre le passage des piétons, ce qui n’est « pas suffisant pour les parents qui circulent avec des poussettes » souligne la mairie.

La mairie était déjà intervenue dans un premier temps pour baliser le chemins mais les barrières mises en place avaient été déplacées pour du stationnement, selon les éléments du communiqué. Ce dernier relate également des agressions subies par des élus du conseil d’arrondissements, venus sur place, de la part d’automobilistes et motards. La mairie déplore cet « incivisme caractérisé » qui a contraint à rendre ce dispositif, à l’origine temporaire, pérenne et implanté dans le sol. A présent, plusieurs balises jaunes et panneaux de signalisation sont installés et la chaussée est devenue en sens unique. Cependant, ces dispositifs ont vocation à disparaître une fois les deux chantiers achevés.

Des nouvelles de la rue Barthélémy, avec mise en sens unique, pose de balises jaunes sur la chaussée 🚧, et pose de panneaux de signalisation. On progresse dans la sécurisation des abords des 3 écoles de la rue.🚸🚸🚸 pic.twitter.com/Hn6KzceCxe — Étienne Tabbagh (@ETabbagh) May 30, 2022

La rue Barthélémy bientôt piétonnisée ?

A la fin du communiqué, la mairie dit souhaiter « un dispositif plus large de rue des écoles » dans la rue Barthélémy. Concrètement, selon le cabinet de Sophie Camard contacté par Gomet’, les services municipaux seraient actuellement en train de plancher sur une piétonnisation de la rue aux heures d’entrée et de sortie des écoles. Le calendrier n’est pour l’heure pas précisé.

A Marseille, la rue Barthélémy n’est pas la seule concernée par des problèmes de voirie et de risque routier. La mairie du 6/8 et la Métropole planchent actuellement sur une mise en sécurité des abords de l’école de la rue Breteuil (6e), où les élèves et parents sont quotidiennement confrontés à une circulation excessive et doivent s’accommoder de trottoirs trop étroits. Ces derniers seront prochainement élargis et une piste cyclable doit également voir le jour sur la portion située entre le cours Pierre Puget et la rue du Docteur Escat.

