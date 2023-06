Share on Facebook

Viabilis, aménageur et promoteur immobilier né en terres bretonnes, concrétise son implantation en région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur le cours Mirabeau à Aix-en-Provence depuis février 2023. Entreprise familiale de 70 salariés, née en 2004 dans la région rennaise, Viabilis est un indépendant de l’aménagement du Grand Ouest qui revendique 230 programmes d’aménagement dans plus de 155 communes, il poursuit son développement dans les régions Nouvelle Aquitaine, Occitanie, Centre-Val de Loire, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Dirigée par Jean-Sébastien Pigeon, directeur adjoint du développement, l’équipe aixoise de cinq personnes, très masculine, a pour ambition de « soutenir l’accès à la propriété tout en répondant aux défis environnementaux, sociaux et économiques. »

Sébastien Pigeon veut apporter « des réponses abordables en matière d’immobilier, certes pour le logement social, mais aussi pour les classes moyennes. Nous travaillons quotidiennement avec des familles actives en quête d’un terrain pour construire une maison avec jardin où ils verront s’épanouir leurs enfants. »

