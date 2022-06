Share on Facebook

La société aixoise Ombrea, installée sur le Technopôle de l’Arbois et spécialisée dans la protection climatique des cultures avec sa solution d’ombrières intelligentes, a rendez-vous à Paris du 15 au 18 juin pour la sixième édition du salon Viva Technology, dédié à l’innovation et aux start-up. Elle fait partie de la délégation Région Sud, composée de 36 start-up.



Au total, 16 d’entre elles sont basées dans l’aire métropolitaine d’Aix-Marseille à l’instar de Neptech que nous présentions hier. « La Région Sud nous a toujours soutenu dans notre développement, indique Christian Davico, co-fondateur et président d’Ombrea. Il tient à « se rendre à ce salon de la tech en tant que représentant de l’agritech », notamment pour gagner en visibilité. En septembre dernier, la start-up Ombrea a levé 10 millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs locaux dont le groupe CMA CGM.

Ombrea arrive à maturité au bout de cinq ans d’exitence et symbolise les cleantech provençales qui commencent à atteindre une taille significative (Crédit DR)

