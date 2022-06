Coup de théâtre. La présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, Martine Vassal (LR), a proposé ce matin au maire de Marseille, Benoît Payan (PS), de devenir vice-président de l’établissement public. Celle qui appelle dans cet entre-deux-tours des législatives à « l’union de la droite et du centre », tend aujourd’hui la main à la gauche marseillaise. « Notre nouvelle Métropole doit se développer dans un esprit constructif et d’unité, déclare dans un tweet la présidente du Département, et de poursuivre : j’ai donc proposé à monsieur le maire de Marseille, Benoît Payan, de devenir vice-président de la Métropole AMP dans l’intérêt de notre territoire et de ses habitants ». Pour l’heure, Benoît Payan, qui revendique depuis le mois d’octobre plus de « souveraineté » pour la ville de Marseille, n’a pas officiellement répondu à Martine Vassal. Pour rappel, aucun élu de la majorité municipale marseillaise ne siège actuellement au conseil métropolitain en tant que vice-président – les 18 VP sont issus de la majorité de droite.

La Métropole de l’an deux sera la Métropole de la main tendue. Martine Vassal, le 22 février 2022

Cette offre surprenante fait pourtant directement écho aux propos de Martine Vassal, tenus le 22 février, à l’occasion de la dernière conférence des maires : « la Métropole de l’an deux sera la Métropole de la main tendue ». Et le timing n’est pas anodin non plus. Cette offre intervient effectivement dans un moment crucial de la réforme métropolitaine ; les trois commissions stratégiques sur l’avenir de la Métropole (intérêt, ambitions et finances) doivent soumettre leurs conclusions avant juillet – une première commission sur le transfert des compétences de proximité s’est réunie aujourd’hui au Pharo. Les orientations suggérées par ces groupes de travail seront soumises au vite du conseil le 30 juin, lors de la prochaine séance plénière.

Benoît Payan a menacé de sortir de la Métropole

Ce geste de Martine Vassal tombe également au lendemain d’une sortie médiatique remarquée de l’édile socialiste dans les colonnes du média en ligne Made in Marseille . « Je ne suis absolument pas content de la loi 3DS. Le chef de l’État s’est engagé à ce que l’on continue de modifier tout ça car, moi, dans ces conditions, je sortirai de la Métropole », menace Benoît Payan, pointant du doigt le « flou total » autour de la réforme. La question financière pose problème. D’ici septembre, la Cour régional des comptes (CRC) doit soumettre un rapport sur les contours cette mutation institutionnelle co-pilotée par l’État. Suite à un ultime vote en séance plénière, à la mi-décembre, la réforme entrera pleinement en application au 1er janvier 2023 avec le transfert effectif des compétences de proximité de la Métropole vers les communes.

