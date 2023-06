Share on Facebook

Share on Twitter

Jean-Baptiste Pietri a convié la presse locale lors d’un déjeuner « informel » le 2 juin au 29e étage de la Tour la Marseillaise, une réalisation emblématique du groupe Constructa qu’il dirige depuis 2020. L’architecte tenait à présenter lui-même ses nouveaux plans de la tour « M 99 », anciennement connue comme la « H 99 ». Dessinée comme un millefeuilles, le bâtiment incarnerait le « M de Marseille ou le M de Marc pour certains », sourit le fils du bâtisseur marseillais Marc Pietri.

La tour la Marseillaise offre un panorama de la ville : d’un côté, une vue sur la mer teintée par les bateaux rouges et blancs Corsica Linea, de l’autre, une vue sur la ville avec ses toits orangés. En regardant ce paysage, Jean-Baptiste Pietri retrace en emphase : « En 10 ans, la ville considérée comme celle des voyous est devenue la ville la plus désirable de France. »

Jean-Baptiste Pietri lors de sa présentation (Crédit : MG)

Depuis 10 ans, le « moteur économique qu’est Euromediterranée » a permis la transformation des quais d’Arenc, historiquement une base logistique d’arrière port. Constructa, à partir des années 2000, a largement contribué à rendre ce nord de Marseille plus attractif en y faisant construire le Balthazar par Roland Carta, la tour « La Marseillaise » par Jean Nouvel, « la Porte Bleue » par Jean-Baptiste Pietri livrée en juillet… et enfin la « M 99 » qui viendra parachever ce tableau méditerranéen. « La tour c’est le signe d’un dynamisme, du renouveau, de la vitalité économique », décrit l’architecte avec conviction.

D’un programme de logements à un programme mixte

Seule la hauteur de 99 mètres n’a pas changée depuis les premiers dessins d’Yves Lion en 2008, date de l’obtention du permis de construire. Jean-Baptiste Pietri a transformé le design et la programmation. Toujours blanche, comme le calcaire, la marque de fabrique de l’architecte, le design de la tour est plus épuré, moderne et adapté à la réglementation de développement durable de la ville.

Ancienne tour Horizon, puis H 99 (à gauche)

Nouvelle tour M 99 (Crédit : Constructa)

La tour est également devenue un programme mixte alors qu’elle était dédiée au logement dans le projet initial. Les six premiers étages de la « M 99 » seront divisés en 95 logements sociaux étudiants, les 130 chambres d’hôtel 4* réparties sur huit étages suivants et les 17 derniers étages seront destinés aux 37 logements haut-de-gamme.

Cibler une clientèle aisée et plutôt internationale

Vendus entre 8 000 et 10 000 euros le m2, les logements seront commercialisés entre 2023 et 2024 pour commencer les travaux à l’été 2024. L’achèvement est prévu en 2027. Du T2 au duplex, le plus grand appartement de 300 m2 pourrait avoisiner les trois millions d’euros à l’achat. « Le ticket d’entrée d’un logement est de moins de 300 000 euros », précise Anthony Serra, le directeur régional Sud Est de Constructa.

Tous les logements bénéficieront d’une vue mer et d’un petit extérieur : des loggias, des balcons filants ou des terrasses pouvant aller jusqu’à 120 m2. Sur le toit, Constructa a également prévu d’installer un jardin de 300 m2 réservé aux habitants. « Un des plus beaux rooftop de la Méditerranée », s’exclame Jean-Baptiste Pietri.

Vue extérieure du M 99 (Crédit : Constructa)

Apporter de la vie dans ce quartier reste néanmoins un enjeu fort pour Constructa. La cité scolaire internationale, qui sortira de terre à la rentrée 2024, devrait participer à attirer une clientèle internationale de cadres. « Il y a maintenant un cinéma, un théâtre, une salle de spectacle, bientôt une cité du cinéma au Dock des Suds... », abonde Léa Levkovetz, la directrice du marketing. Pour créer du passage au sein de la tour, le promoteur a également prévu un restaurant ouvert aux visiteurs. Le patron espère de fait rentabiliser le coût global de son projet estimé à 95 millions d’euros HT. Prochaine étape : « dérisquer le plus vite possible » en actant les premières ventes à partir du 29 juin.

Liens utiles :



> Jean-Baptiste Pietri (Constructa) : « C’est une nécessité de poursuivre les tours vers le Nord »

> Site du groupe Constructa