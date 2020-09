En cette rentrée de septembre, la rédaction de Gomet’ a interrogé les décideurs du territoire pour connaître leur état d’esprit. Nous les avons rencontrés sur notre plateau installé au Forum des entrepreneurs organisé par l’UPE 13 vendredi 4 septembre à Marseille.

Joseph Arakel, fondateur de Tempo One, revient pour Gomet’ sur les difficultés rencontrées par son entreprise pendant et après le confinement, avec notamment le chômage partiel. Depuis la situation s’est améliorée avec le retour d’une activité économique plus dynamique Tempo One. Joseph Arakel, entrepreneur engagé, évoqué également plusieurs projets qui lui tiennent à coeur.

