Nouveau coup dur pour l’économie marseillaise. Le ministère de la transition écologique et l’union internationale pour la conservation de la nature (UICN) ont annoncé le report du congrès mondial de la nature qui devait se tenir au parc Chanot en janvier prochain « en raison des conditions sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19 », précise le communiqué du gouvernement envoyé le 16 septembre. « Les nouvelles dates de l’évènement seront annoncées prochainement », se contente pour l’instant d’informer le ministère. Initialement prévu en juin dernier, le congrès avait déjà été reporté une première fois à cause de l’épidémie.

Des millions d’euros de retombées perdues pour Marseille

Cette nouvelle annulation vient s’ajouter à la longue liste des événements reportés à cause du retour du virus sur le territoire marseillais. Le congrès mondial de la nature, considéré comme le plus important dédié à la conservation de la biodiversité au niveau international, est certainement l’une des réunions les plus attendue par la ville. Selon le ministère de la transition écologique, il devait accueillir 10 000 congressistes et près de 100 000 visiteurs avec des dizaines de millions d’euros de retombées attendues pour Marseille. Le gouvernement lui-même avait prévu de mettre 20 millions d’euros sur la table pour son organisation. La chambre de commerce et la Métropole avait également prévu d’organiser plusieurs événements connexes à cette occasion pour faire de Marseille la capitale mondiale de la biodiversité.

