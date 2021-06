A la tête de la Régie des transports métropolitains (RTM) depuis deux ans, l’élu municipale et métropolitaine Catherine Pila (LR) détaille dans ce premier volet de son interview pour Gomet’ les différents projets en cours et à venir sur le réseau des transports qu’elle préside.

Comment la RTM compte-t-elle adapter son service cet été ?

Catherine Pila : Les lignes du littoral – 83, 22, 35, 19, 20 – sont renforcées depuis le 31 mai. Elles le resteront jusqu’en septembre, voire au-delà si la saison est belle et attrayante. Il en va de même pour les navires qui vont aux Goudes et à L’Estaque, nous avons doublé la fréquence pour désengorger le littoral, qui est très attrayant pour les touristes et les Marseillais l’été et qui demande de la vigilance. Cette nouvelle offre pour permettre une meilleure circulation, avec un bus toutes les cinq minutes voire moins sur certaines lignes (programme complet en document source) constitue un effort financier de trois millions d’euros et 100 agents présents tous les jours sur le terrain.

Notre interview de Catherine Pila : extrait en vidéo

Avez-vous constaté des changements dans la fréquentation des transports en commun ?

C.P : Actuellement, la fréquentation est en baisse de 30% par rapport à il y a deux ans. Notre objectif, aujourd’hui, est de partir à la reconquête de nos clients et à la conquête de nouveaux clients, et se préparer à la période estivale, c’est pour cela que nous avons demandé un renfort sur le littoral.

Où en sont les travaux de modernisation à la station de métro de la gare Saint-Charles ?

C.P : Ces travaux entrent dans le cadre du projet d’automatisation du métro Néoma. Il s’agit d’un projet lourd de 600 millions d’euros porté par la RTM et la Métropole. Nous avons choisi de ne pas dégrader l’offre pour pouvoir maintenir l’exploitation pendant les travaux. On aurait pu choisir de faire ces travaux en deux ans mais nous avons fait ce choix : le faire plus longuement pour permettre à tous les usagers de continuer à utiliser le métro. Actuellement, sur la station Saint Charles qui est un point névralgique, on maintient exploitation. La seule conséquence est que, de façon alternée, il faut descendre une station avant ou après puis revenir sur Saint-Charles.

Ce projet Néoma concerne toutes les stations. Le métro a 40 ans, il est obsolète. Il répond à des conditions de sécurité validées et certifiées, mais le problème qui se pose à nous comme dans d’autres villes est le remplacement des pièces endommagées. Quand des pièces sont défaillantes, il très difficile de trouver des pièces qui datent d’il y a 40 ans pour les remplacer. Notre exigence est de proposer un métro moderne, automatisé, adapté à tous, avec une bonne accessibilité. Cela ne signifie pas la fin des conducteurs : ceux qui ont l’âge de la retraite la prendront et les nouveaux seront formés aux nouveaux métiers de contrôle de gestion, il seront pleinement impliqués dans cette transition vers un métro moderne, qui correspond aux attentes de notre temps.

Toutes les stations seront faites de façon concomitante, par petite touche, et on peut entrevoir la fin des travaux pour 2024-2025. Il n’y aura pas du tout d’impact pour les usagers car les stations resteront en service mais il y aura peut être un détour à la marge si les gens veulent vraiment descendre et que le quai est fermé.