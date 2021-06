La crise sanitaire et économique liée au covid-19 n’a pas effacé l’envie d’entreprendre. Selon l’Association pour le droit à l’initiative économique (Adie), 70% des entrepreneurs affirment que, si c’était à refaire, ils se lanceraient aujourd’hui ; 84% de ceux qui n’ont pas encore créé leur entreprise disent vouloir se lancer en 2021. C’est en tout cas ce qui ressort d’une enquête nationale réalisée par l’Adie en janvier 2021 (à retrouver ci-dessous).

Les Bouches-du-Rhône sont le département où les entrepreneurs ont le plus bénéficié d’aides de l’Adie en 2020. « Il importe plus que jamais de faire en sorte que chacun, même sans capital, même sans diplôme, même sans relations, puisse créer son propre emploi et le préserver malgré la crise, en vue de la relance à venir qui, à ce prix seulement, sera robuste et durable », affirme Frédéric Lavenir, président de l’Adie dans un communiqué diffusé le 30 avril. C’est pourquoi en 2021 « l’Adie continue : à financer, former, accompagner toutes celles et ceux qui ne baissent pas les bras et osent entreprendre » poursuit Sébastien Chaze, directeur de l’Adie Région Sud. Cette aide se matérialise par un soutien financier mais aussi des formation dispensées au néo-entrepreneurs.

Les petits entrepreneurs très affectés par la crise selon l’Adie

Une aide d’autant plus importante que, selon l’étude, 60% des petits entrepreneurs interrogés ont perdu plus de 50% de leur chiffre d’affaires. Par ailleurs, 54% des entrepreneurs interrogés ont jugé les aides publiques apportées par le gouvernement insuffisantes.

Présente à Marseille depuis 1996, l’Adie est une ardente défenseuse de l’idée selon laquelle « chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et à un accompagnement professionnel ». L’association dispose de huit antennes sur le territoire régional (à Marseille, Aix-en-Provence, Nice, Cannes, Toulon, Avignon, Manosque, Gap), qui ont aidé dans la région 1277 porteurs de projet en 2020, majoritairement en phase de création ou de développement.

