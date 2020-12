Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Les négociations entre la mairie de Marseille et les promoteurs se multiplient afin de faire évoluer les projets lancés sous l'ancienne mandature et obtenir des aménagements aux projets. Ainsi la Cogedim vient d'accepter un certain nombre de réaménagements dans le projet qu'elle mène sur la Porte d'Aix. L'adjointe aux parcs et jardins de la Ville,…