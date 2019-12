Renaud Muselier n’a jamais caché sa volonté de placer l’environnement et la transition écologique comme une priorité de son mandat. Avec son programme « Une Cop d’avance », il prévoit d’y investir 1,5 milliard d’euros dans les trois prochaines années. Pour mettre en lumière les meilleures initiatives dans ce domaine, la Région Sud a organisé les 16 et 17 décembre les « journées de la transition écologique et de l’économie circulaire ». Au programme des tables-rondes avec des experts et un village de solutions pour présenter les innovations des entreprises de la région.

Un mini-salon des entreprises écologiques

Un peu comme pour la présentation de la délégation de start-up au CES de Las Vegas, l’hôtel de Région s’est transformée pendant deux jours en mini-salon des sociétés locales spécialisées dans la transition écologique et l’économie circulaire. Parmi la trentaine d’entreprises présentes, on retrouve des grands groupes comme Eurovia, La Poste ou encore Onet. Le géant marseillais de la propreté présente Dilumob, une armoire technique qui permet de diluer sur les sites des clients et dans les 180 agences du groupe les produits de nettoyage qui leur sont livrés sous forme concentrée sans risque d’erreur sur le dosage. Surtout, elle permet la réutilisation des bidons et conduit à une réduction de 20 tonnes par an de sa consommation d’emballage plastique.

Les start-up sont également à l’honneur avec le robot nettoyeur de port, Jellyfishbot, le service de livraison en vélo-cargo, Agilenville, ou encore Seaboost avec ses récifs artificiels.