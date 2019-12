Share on Facebook

Pour la quatrième année consécutive, la Région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur emmène les meilleures start-up du territoire au Consumer Electronic Show, le CES de Las Vegas. Le plus grand salon mondial de l’innovation se déroulera du 7 au 10 janvier 2020. En partenariat avec les Métropoles Aix-Marseille Provence, Nice Côte d’Azur, Toulon Provence Méditerranée et la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis, la Région a sélectionné 30 entreprises à la pointe de la santé, de l’environnement ou encore de l’électronique.

Une sélection des plus belles pépites de la région

En 2019, la Région avait frappé fort avec 55 start-up réunissant la plus grande délégation du pays. Cette année, elle part en effectif réduit avec seulement trente entreprises : « Nous avons sélectionné les plus belles pépites qui sont suffisamment matures pour attaquer le marché avec des produis très innovants », justifie Françoise Bruneteaux, la vice-présidente déléguée à l’économie numériques et aux nouvelles technologies. Fidèle à son programme « une Cop d’avance », la Région Sud a mis l’accent sur les sociétés développant des solutions écologiques. Sur ce domaine, le territoire d’Aix-Marseille Provence est particulièrement bien représentée avec une dizaine de start-up accompagnées par la pépinière cleantech de l’Arbois.

Parmi les heureux élus, Green Systems Automotive a déjà reçu deux CES Innovation Awards pour son dispositif de conversion au biocarburant pour deux-roues. Créée en septembre 2018, la société compte lancer son produit sur le marché dès septembre 2020. Elle compte sur le CES pour se faire connaître et trouver des investisseurs : « Nous sommes à la recherche de partenaires financiers pour une première levée de fonds entre 300 000 et 500 000 euros », explique à Gomet’ son fondateur Olivier Barts. Déjà primée en 2019, Protecto a de nouveau été récompensé par un award pour sa housse connectée à installer sur les compteurs d’eau. Enfin, la toute jeune société Agrove, née en septembre dernier, va bientôt s’installer sur le technopôle aixois et s’envole le mois prochain à Las Vegas pour présenter sa jardinière connectée pour faciliter l’agriculture en milieu urbain.

L’e-santé autre point fort de la délégation

La santé est également à l’honneur avec xRapid, une société londonienne venue s’installer à Marseille puis Aix-en-Provence, pour développer son application smartphone de numération sanguine et également lauréate d’un award pour le CES 2020. Basé à Gardanne, Ted Orthopedics revient au CES pour la deuxième fois pour présenter la nouvelle version de sa genouillère connectée. Et Geo Sentinel fait aussi son grand retour à Las Vegas avec un nouveau produit, My Lazo, un coffre fort médical qui centralise les datas individuelles de santé.