La 19e édition du Forum Envirorisk sur le thème Innovation et intelligence collective au service de la résilience se déroule les jeudi 28 et vendredi 29 septembre à The Camp à Aix-en-Provence. Le pôle de compétitivité Safe et l’AFPCNT (Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques sont les organisateurs, en partenariat avec le BRGM, le CEA, l’Entente Valabre, l’Université Gustave Eiffel et WaryMe.



Cette édition est soutenue par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Technopôle Arbois Méditerranée et par Gomet’.

360 acteurs de la prévention des risques seront présents

Evénement de portée nationale, le Forum Envirorisk rassemble tous les deux ans, entreprises, collectivités, experts, certificateurs, institutionnels, universitaires pour approfondir des problématiques techniques et humaines qui gravitent autour des risques naturels, technologiques et sanitaires. Cette année, plus de 360 acteurs de la prévention des risques seront présents.

Pas moins de huit ateliers construits et portés par des experts de renom, aborderont des sujets d’actualité : facteurs humains dans la gestion des risques ; nouveaux outils d’intervention d’urgence ; autonomisation des territoires face aux risques ; enseignements de séismes passés à la préparation multirisque ; feux de forêts et d’espaces naturels ; alertes précoces et réponses rapides ; risques émergents et nouveaux enjeux de résilience des sites industriels ; et collaborations européennes et internationales face aux catastrophes. 20 exposants présenteront également leur savoir-faire et innovation et 55 conférenciers vont intervenir.

