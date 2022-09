Pour cette nouvelle émission, Planète Locale, programme diffusé sur BFM Marseille Provence, avec Gomet’ en partenaire, donne la parole à Simon Bernard. Le président co-fondateur de Plastic Odyssey nous présente les actions qu’engage sa structure à Marseille, et dans le monde entier. Plastic Odyssey s’apprête à effectuer un tour de la planète pendant trois ans, à bord de son bateau ambassadeur. L’occasion pour Simon Bernard et ses équipes de sensibiliser les populations, et surtout de fournir des solutions techniques aux collectivités internationales les plus en difficulté sur la gestion de leurs déchets. L’entretien est animé par Sophie Hébrard (BFM Marseille) et Rémi Liogier, journaliste à Gomet’.

La nouvelle gamme des Maronneuses

Dans la rubrique “actualité de la semaine”, on parle de l’engagement des entreprises des Bouches-du-Rhône dans le World clean up day – la journée mondiale du ramassage de déchets jetés dans la nature. Certaines sociétés mobilisent leurs salariés sur des évènements existants, et d’autres créent leur propre collecte privée. En fin d’émission, Rémi Liogier présente la séquence “objet de la semaine” : la nouvelle gamme de produits cosmétiques des Maronneuses. Un exfoliant et un masque pour visage conçus en Provence à partir de produits naturels.

