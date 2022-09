Les 119 maires et des élus locaux des Bouches-du-Rhône ont rendez-vous ce jeudi 29 septembre de 9h à 17h30 à l’espace Charles Trenet de Salon-de-Provence pour un 5e salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics. Ce rendez-vous, initiative de l’Union des maires des Bouches-du-Rhône avec la Métropole, le Département et la Ville de Salon-de-Provence, a vocation à permettre aux élus d’échanger et de découvrir les dernières innovations pouvant être utiles pour leurs communes. Cette année, il risque d’être particulièrement animé alors que la réforme de la Métropole Aix-Marseille Provence bouscule la vie des communes.

5e édition du salon des maires : tables-rondes, stands et remise de prix au programme

La journée sera ponctuée de tables-rondes autour de thématiques qui concernent l’action publique, notamment l’énergie, sujet phare en cette période d’inflation. Outre cela, 55 exposants sont attendus pour tenir des stands, y compris les collectivités comme la Métropole Aix-Marseille Provence et le Département, qui présenteront les aides à disposition des communes. Les entreprises aussi exposeront pour présenter leurs services aux élus. Seront ainsi présents Veolia, Suez, TotalEnergies ou encore la Société des Eaux. L’équipe de Gomet’ sera également présente sur son propre espace afin de présenter ses publications mais aussi de recueillir les dernières infos auprès des décideurs publics et privés du territoire.

La journée se clôturera par la remise des victoires de l’investissement local qui récompensent les donneurs d’ordre, maîtres d’œuvre et entreprises ayant créé un projet vertueux.

