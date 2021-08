Safe, le pôle de compétitivité français des filières environnement, aéronautique et spatial, sécurité et défense, renouvelle son forum bi-annuel « Envirorisk » les 23 et 24 septembre 2021 au Technopôle de l’Arbois à Aix-en-Provence. Cette 18ème édition sera consacrée aux « événements climatiques extrêmes : de l’analyse à la résilience ».

Le Forum permettra d’aborder le premier jour les phases amont de la crise : « L’analyse des risques naturels et technologiques face aux changements climatiques » (modes d’acquisition de la donnée, feux extrêmes, smart city et résilience, adaptation des grands évènements) et d’appréhender le second jour le processus post-crise : « De la gestion de crise à la résilience » (l’innovation, l’imagerie dans l’aide à la décision, sûreté et gestion de crise, l’aérien comme outil de la gestion de crise et de la continuité des services). Pour en discuter, sont attendus des acteurs de l’État, des collectivités locales, des industriels, des infrastructures sensibles, de la Sécurité civile, des scientifiques…

PROGRAMME



Jeudi 23 septembre



Conférence « Nouveaux modes d’acquisition de la donnée : de la détection à l’alerte »

Prédire, prévoir, prévenir, modéliser, alerter… Comment la technologie peut participer à l’aide à la décision et alerter plus efficacement ? Les dernières projections sur le changement climatique nous montrent que nous allons être de plus en plus souvent confrontés à des évènements extrêmes. De nombreux challenges sont à relever dont celui de pouvoir détecter et alerter précocement !

Échanges avec des représentants du Csiro, Miam, Maif, Predict Services, Telespazio…



Atelier « Feux extrêmes : préparer la résilience »

Face au risque grandissant d’incendies extrêmes et dévastateurs, il faut repositionner les innovations sur le terrain de la prévention et de l’aménagement du territoire.

Échanges avec des représentants de l’Association Forêt Méditerranée, l’École de l’Architecture de Marseille, du Barreau d’Aix et de cabinet d’assurance…



Atelier « Smart City & résilience : les enjeux des villes »

Cet atelier abordera les questions : Une smart City a-t-elle une longueur d’avance pour être plus résiliente ? Quels sont les nouveaux enjeux des villes ? Quel lien entre Smart City & Safe City ? Que devrait faire la smart City pour être cyber résiliente ?

Échanges avec des représentants du Laboratoire Rétines, de l’Université Gustave Eiffel, des industriels Arclan, Deveryware, Onhys et Thales Communication & Security…



Atelier « Adaptation des grands évènements sportifs aux évènements extrêmes »

Crise sanitaire, menace terroriste, évènements climatiques extrêmes… Comment organiser de grands évènements en prenant en compte ces risques et menaces ?

Face à tous ces défis et enjeux il nous faut réinventer l’organisation de la sécurité / sûreté de ces évènements d’ampleurs gigantesques pour que la fête reste le clou du spectacle !



Vendredi 24 septembre



Conférence « L’innovation, maillon essentiel de la gestion de crise et de la continuité d’activité »

Inventer le présent pour préparer l’avenir ! Face aux enjeux auxquels nous allons faire face, nous devons préparer nos organisations à y faire face et à être plus résilientes !

Échanges avec des représentants du Cnes, Cerema, Iremos, Atraksis, Sdis 83…



Atelier « L’imagerie dans l’aide à la décision : disponibilité & besoin »

L’imagerie aérospatiale (satellites, avions, drones) a démontré sa capacité à accompagner les acteurs de la gestion des risques majeurs, avant, pendant et après la catastrophe. Les services et produits délivrés doivent être encore améliorés pour satisfaire le besoin des utilisateurs.

Échanges avec des représentants de l’Université de Strasbourg, CNES, IGN, IGO, Cerema…



Atelier « Sûreté & gestion de crise »

Comment s’articulent la mise en sécurité des personnes et la protection des biens et valeurs lors d’évacuations de zones ? Comment prévenir les pillages et maintenir un contrôle efficace sans entraver les opérations de secours ?

Échanges avec des représentants de la Gendarmerie Nationale, Crédit Agricole Provence Côte d’Azur, Atrisc, Iremos, Groupe Kiloutou…



Atelier « L’aérien, outil de la gestion de crise & de la continuité des services »

L’atelier portera sur l’usage des outils aériens (drone, ballon, hélico/treuil) pour la gestion des crises liées aux évènements climatiques extrêmes et la continuité des services : regards croisés fournisseurs – utilisateurs pour faire évoluer les technos et les pratiques vers toujours plus de résilience.

Échanges avec des représentants d’Atraksis, Eonef, Lium, Novadem, Scalian, Sdis 83, Vsm…

Lien utile :



> Plus d’infos, entrée libre sur inscription : https://envirorisk.safecluster.com/