La 14e édition des Rencontres Films Femmes Méditerranée s’est ouverte vendredi 29 novembre au Mucem à Marseille et propose aux cinéphiles, jusqu’au 7 décembre, des projections issus de 20 pays, une compétition de courts-métrages, une master-class, des rencontres, un hommage à Agnès Varda et un focus sur Claire Denis.

Du cinéma cinq étoiles, conjuguée au féminin, trop rare pour ne pas être salué ! Pour la soirée d’ouverture, le premier long-métrage de la chanteuse et comédienne, Jeanne Balibar Merveilles à Montfermeil a été projeté en avant-première, à 20h au Mucem. Les jours suivants, d’autres films inédits jalonneront le programme et seront diffusés à l’Alhambra, à la Baleine, à l’Institut Culturel Italien, à la Mairie du 1/7, au Mucem et aux Variétés.

Claire Denis présente à Marseille

Cette année, l’actrice et cinéaste Claire Denis est sous les feux de la rampe et fait l’objet d’un hommage intitulé Les lieux de Claire Denis. De Marseille à Paris et de l’Afrique à la Polynésie, les 6 films proposés évoquent des territoires chers à la cinéaste. Aussi réjouissons nous de découvrir ou de revoir le temps d’un week-end le cycle qui lui est consacré au Mucem. Il débutera par deux films tournés à Marseille Beau Travail (1999) samedi 30 novembre à 11h, suivi à 17h de Nenette et Boni (1996), puis à 20h, L’Intrus (2004). Le lendemain, toujours au Mucem, S’en fout la mort (1990) dimanche 1er décembre à 11h, suivi à 14h de J’ai pas sommeil et pour finir à 17h, 35 rhums (2008) dans lequel Mati Diop, lauréate du festival de Cannes en mai dernier, interprète son premier grand rôle à l’écran. (lire notre article). À noter que Claire Denis sera présente à chaque séance en compagnie de son co-scénariste Jean-Pol Fargeau

Une programmation riche et éclectique

Merveilles Montfermeil (DR)

Parmi les 15 long-métrages sélectionnés, pour la plupart primés dans des festivals internationaux, il sera question de combats de femmes pour la liberté et la dignité, à l’instar de Papicha de Mounia Meddour. Le film relate le parcours d’une jeune styliste algérienne semé d’embûches dans les années 90, Freedom Fields de Naziha Arebi, un documentaire sur une équipe de footballeuses dans la Lybie post-révolutionnaire ou encore Paris Stalingrad de Hind Meddeb et Tim Naccache, sur la situation des migrants à Paris, à travers le regard d’un jeune réfugié du Darfour. Enfin dans un autre registre Filmmakers de Julie Gayet et Mathieu Buisson, troisième volet de la série « Cinéast(e)s donne la parole à des réalisatrices et des techniciennes du cinéma du monde entier pour témoigner des difficultés auxquelles les femmes sont confrontées dans l’industrie cinématographique. À noter que de nombreuses réalisatrices seront présentes pour rencontrer le public à l’issue des projections.

Treize courts-métrages en compétition

Le court-métrage sera également de la fête avec la projection de 13 courts-métrages qui seront en lice pour remporter le Prix du jury. Les amateurs du genre se réjouieront de découvrir des oeuvres inédites issus de 11 pays méditerranéens. Une soirée particulièrement festive, puisque les spectateurs pourront non seulement voter pour le Prix du public, mais aussi tenter leur chance pour gagner des cadeaux et même un voyage, lors du tirage au sort, vendredi 6 décembre à 19h au cinéma Les Variétés.