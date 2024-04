Share on Facebook

Après plusieurs semaines de fermeture temporaire, les pêcheurs de l’étang de Berre peuvent à nouveau se réjouir. En effet, l’interdiction de pêche et de consommation des coquillages du groupe 2, notamment les palourdes et les tellines, dans la zone 13.08, comprenant l’Étang de Berre et le Cordon du Jaï, est levée à partir du 16 avril 2024. Les deux dernières analyses hebdomadaires des autorités ont présenté des résultats positifs, indiquant des niveaux conformes aux normes sanitaires en vigueur pour la consommation des coquillages.

A la suite à une surveillance sanitaire exercée par les autorités compétentes, des contrôles hebdomadaires rigoureux sont effectués dans les zones de production du département afin d’assurer la sécurité des coquillages destinés à la consommation humaine. Après la détection d’une contamination microbiologique des coquillages du groupe 2 par Escherichia coli, une bactérie intestinale, un arrêté temporaire interdisant la récolte et la commercialisation des coquillages avait été mis en place le 3 avril dernier.

