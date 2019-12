Euroméditerranée s’engage en faveur du réemploi des matériaux issus de la déconstruction. Alors que le secteur du BTP compte pour environ 70% des déchets produits en France, l’établissement public d’aménagement « souhaite structurer une démarche de réemploi sur l’ensemble de ses opérations de démolition ».

Pour ce faire, Euroméditerranée a lancé en octobre 2019 un « marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’opérations de réemploi ». A travers cette démarche, l’organisation se fixe deux objectifs : 1.Lle réemploi en l’état de matériaux type mobilier, revêtement, second œuvre en amont des opérations de démolition. 2. Le recyclage de bétons déconstruits et concassés en sous couche de voirie

20 tonnes de matériaux extraites du site Peugeot

Pour concrétiser ce projet de manière opérationnelle, le site de l’ancien garage Peugeot, situé à l’angle de la rue de Lyon et de la rue Allar (15e arrondissement de Marseille), a été retenu. C’est ainsi que cet été a pu être extraite une grande quantité de matériaux entreposés là, entre plancher en bois exotique, dalle de faux plafond en métal perforé, luminaires décoratifs, pont élévateur, cabine de peinture, extincteurs, sanitaires, chauffages, et autres.

Ces matériaux ont été redistribués au bénéfice de quatre associations, à savoir Yes we camp, Architectes sans frontières et F.A.I.R.E, de même qu’à l’entreprise Joliette Services. Euroméditerranée note ainsi que : « Au total, près 20 tonnes de matériaux ont pu être déposées en vue du réemploi et ainsi éviter une mise en décharge ». A titre de mesure, l’établissement estime que : « cette opération a permis d’éviter l’émission de 30 tonnes équivalent CO2 pour la production de nouveaux matériaux, et de 2,3 tonnes équivalent CO2 pour le traitement de déchets ».