Les résultats des élections européennes sont tombés dimanche 9 juin au soir, donnant très largement en tête à 31% le Rassemblement national, au niveau de la France. Une tendance nationale qui se répercute à l’échelle de Marseille, où la liste de Jordan Bardella a recensé 30,14% des suffrages exprimés.

Par arrondissement, la ville apparaît clairement partagée entre le Rassemblement national et La France Insoumise. La liste menée par Manon Aubry (LFI) arrive en tête dans l’hyper-centre marseillais (1er, 2e, 3e, 5e, 6e arrondissements) et au nord de la ville dans les 14e et 15e arrondissements. Dans l’ensemble de la ville, LFI rassemble 21,54%. La liste « Réveiller l’Europe » de Raphaël Glucksmann se classe en 3e position avec 11,49%, devant celle de la majorité présidentielle « Besoin d’Europe » de Valérie Hayer (10,32%). En 5e position, on retrouve Reconquête (6,92%) qui devance Europe Ecologie les verts (5,63) et la liste Les Républicains de Xavier Bellamy (5,32%).



Mais la grande gagnante de cette élection est à nouveau l'abstention, qui culmine à 50,88%, contre 49,12% de participation dans la commune. Un chiffre légèrement au-dessus du taux d'abstention national, de 48,6%.

Législatives 2024 : quelle tendance à Marseille ?

En réaction à ces résultats, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale. Les électeurs marseillais se déplaceront donc une nouvelle fois dans les bureaux de vote les 30 juin et 7 juillet prochains pour de nouvelles élections législatives. Lors des dernières législatives de 2022, la ville était apparue coupée en trois, partagée entre la majorité présidentielle au Sud, la Nupes au nord-ouest et dans le centre, et le Rassemblement national au nord-est.

A l'époque déjà, ces élections législatives avaient été perçue comme une débâcle pour le camp présidentiel. Dans la première circonscription particulièrement, c'est d'un cheveu que Sabrina Agresti-Roubache (Ren.) remportait l'élection face à la candidate RN Monique Grisetti. Le résultats des récentes élections européennes vont-ils rebattre les cartes ? Rendez-vous le 7 juillet prochain...

En savoir plus :



> Tous les résultats sur le site du ministère de l'Intérieur

> Après les Européennes et la dissolution : quelles alliances pour les législatives des 30 juin et 7 juillet ?

> [Décryptage] Les Bouches-du-Rhône, nouveau bastion du Rassemblement national

> La vague d'extrême droite submerge la Provence