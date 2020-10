Quelques pas dans la galerie du musée Granet d’Aix-en-Provence, et une étrange figure s’impose à nous. Colosse d’1m98 et 400 kg prêté par le musée du Louvre, un pharaon de granite semble nous inviter à percer les secrets des Egyptiens. Du 19 septembre 2020 au 14 février 2021, le musée Granet accueille l’exposition « Pharaon, Osiris et la Momie » sur l’art de l’Egypte ancienne. Initialement prévue du 17 avril au 20 septembre 2020, l’exposition a dû être repoussée pour raisons sanitaires.

Longtemps méconnue, la collection de pièces égyptiennes du musée Granet est l’héritage de la noblesse aixoise des XVIIIe et XIXe siècles, qui exposait sculptures et amulettes funéraires dans ses cabinets de curiosités. C’est sous le commissariat scientifique de Christophe Barbotin, conservateur général au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, qu’elle s’expose enfin en intégralité, aux côtés de pièces prêtées par les grands musées français et européens.

Momie de Varan, époque Ptolémaïque, Aix-en-Provence, Musée Granet

On y retrouve les pièces caractéristiques des rites funéraires et religieux, et de nombreuses figurines d’Osiris et de sa soeur Isis, en bronze et céramique. Parmi les pièces maîtresses de l’exposition trône un insolite varan momifié, une pièce unique au monde. La deuxième partie de l’exposition est consacrée à l’art de l’écriture, à travers l’exposition inédite des 18 rouleaux du Livre des morts, un papyrus décrivant le voyage du défunt Egyptien qui cherche à voyager dans la barque du dieu soleil Rê et à travers le royaume d’Osiris. L’exposition offre de nombreuses clés pour marcher sur les traces de Champollion et tenter de déchiffrer les hiéroglyphes.

Cercueil intérieur de Ptahirdis et momie d’une femme, VII° siècle av. JC (cercueil) , X°-IX° siècle siècle av. J-C (momie et bandelettes)

Livre des Morts de la dame Tabaakhet – Epoque ptolémaïque (IVe-Ier siècle av. J.‐C.) – Paris, Musée du Louvre

Si l’exposition attire les férus d’égyptologie comme Eric et son fils Ethan, occupés à repérer Thèbes et Memphis sur la carte de la région et « ravis de pouvoir voir des momies et des hiéroglyphes à Aix-en-Provence », elle se veut aussi très pédagogique et accessible à tous, en particulier aux plus jeunes. Une pièce entière est consacrée aux enfants avec vidéos et livres cultes, dont l’inévitable Tintin et les Cigares du Pharaon. Ils pourront également explorer l’Egypte ancienne avec leurs manettes dans la version pédagogique du jeu Assassin’s Creed, le Discovery Tour. Au plus grand plaisir des enfants « Regarde maman, je suis un faucon !» mais parfois à l’incompréhension des parents, comme Sabine, qui en éloigne sa petite-fille Julie « ça n’est pas très adapté, pas très intéressant, il vaut mieux retourner voir les livres ».