Le Palais de la Bourse accueillait jeudi 17 octobre la première conférence de presse de la démarche « tous acteurs ». Réunis autour de Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille-Provence, diverses personnalités du monde économique étaient présentes, représentants des syndicats, fédérations, chambres consulaires ou encore réseaux d’entreprises.

L’objectif de la démarche : « proposer le projet des entreprises, du monde économique » en vue des élections municipales, comme l’expose Jean-Luc Chauvin. « Nous voulons apporter des idées, des actions concrètes à tous les candidats » renchérit-il, estimant que « si le territoire a progressé, il reste encore énormément à faire ». D’où l’importance de porter une démarche prospective de long-terme pour le territoire, et d’en informer les candidats.

Démarche apolitique, contributive, ouverte et innovante

Jean-Luc Chauvin l’assure : la démarche « tous acteurs » est apolitique. De quoi expliquer l’absence de l’UPE 13, dont Johan Bencivenga, pressenti candidat LREM à Marseille, a quitté la présidence début octobre ? « Ils sont venus aux premières réunions », précise le président de la CCI, ajoutant : « il y a eu un changement de gouvernance, il faut leur donner le temps ».

Pour que la démarche soit « contributive, ouverte et innovante », les 40 structures associées agiront de trois façons. Tout d’abord, via la consultation d’experts, une trentaine de personnalités locales, nationales et internationales dont les considérations seront prises en compte. Ensuite, via des réunions tenues avec les entreprises du territoire, à Aix, La Ciotat, Aubagne, Salon ou encore Martigues, afin de faire remonter les préoccupations « du terrain ».

Jean-Luc Chauvin était entouré de représentants du monde économique (crédit : AD Gomet’)

Mise en place d’une plateforme collaborative de participation

Enfin, « tous acteurs » s’appuie sur une plateforme collaborative en ligne (voir lien ci-dessous), sur laquelle chacun est libre de soumettre des propositions. « Il est même possible de réagir sur les propositions des autres » s’enthousiasme Jean-Luc Chauvin, qui y voit le moyen de se placer « sur le terrain des citoyens ». Cette consultation restera ouverte jusqu’à la fin du mois de novembre.

Et ensuite ? « Une synthèse sera réalisée fin novembre, détaille M. Chauvin, qui donnera lieu à une restitution publique ». Les candidats aux élections municipales seront conviés à écouter cette restitution, et un document leur sera remis. Toutefois, l’élu consulaire insiste : « la démarche ne s’arrêtera pas avec les élections », l’ambition étant d’évaluer dans le temps les actions prises par ceux ou celles qui seront appelés aux responsabilités municipales en mars.

Mobilité et environnement, au cœur des priorités

Autour de M. Chauvin se sont exprimés des représentants de diverses parties prenantes de la démarche « tous acteurs ». Parmi leurs interventions, plusieurs lignes forces sont ressorties : la maîtrise de l’impact environnemental de l’activité économique, le développement de solutions de transport et de mobilité, le rôle sociétal des entreprises, ou encore la sécurité se sont trouvés au cœur des préoccupations.

Des préoccupations qui s’inscrivent dans le long terme, en témoigne cette « vision à l’horizon 2050 » que la démarche « tous acteurs » se donne l’ambition de dessiner. « Osons rêver grand » est-il écrit dans une tribune signée de Jean-Luc Chauvin distribuée en marge de la conférence, dans laquelle il est dit que « c’est par l’économie que se concrétisera durablement la mutation de ce territoire ». Avant de conclure « [il faut] porter haut la voix de l’économie dans le débat démocratique des prochains mois ».