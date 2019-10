L’accélérateur de la CMA CGM fête son premier anniversaire et dresse un premier bilan de son activité. Aujourd’hui, ce sont 24 start-up qui sont hébergées dans ses locaux de la cité de l’innovation et des savoirs (17 en incubation et 7 en accélération). Depuis leur entrée, les jeunes entreprises ont fortement progressé avec la création de 44 emplois et un total de 7,7 millions d’euros levés en un an.

Une quatrième vague de start-up

A l’occasion de cet anniversaire, Zebox annonce l’arrivée d’une quatrième vague de start-up. Les nouvelles technologies de la mobilité restent le cœur de cible de l’accélérateur. Parmi les nouveaux venus, Air Space Drone développe une solution de suivi en temps réel d’aéronefs (avions, hélicoptères, drones…). Elle doit permettre d’éviter les collisions dans un espace aérien de plus en plus fréquenté avec une hausse notamment de la circulation des drones.

Le deuxième entrant est Aeler, une société suisse qui a développé une nouvelle génération de conteneurs. Construits en matériaux composites, ses conteneurs intermodaux sont équipés en usine de fonctions Internet (IoT) permettant de suivre l’état des marchandises et des leur sécurité à tout moment. Auparavant hébergée à l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), la start-up travaille sur son projet depuis trois ans et a finalisé une levée de fonds de 1,15 million de dollars en septembre dernier.

Enfin OuiCarry propose un service de livraison pour les professionnels et les particuliers du Sénégal et de l’Afrique de l’Ouest qui souhaitent commander tout type de produit sur des sites e-Commerce ne proposant pas la livraison sur cette zone.

Zebox recrute sa première promotion pour son hub aux Caraïbes

Les ambitions de Zebox ne se limitent pas à Marseille. L’accélérateur a ouvert un nouveau campus en Guadeloupe et lance un appel à candidatures pour former sa première promotion. Les start-up intéressées ont jusqu’au 15 novembre prochain pour s’inscrire. Cette première incursion à l’étranger pourrait être suivi d’autres projets à l’international. La CMA CGM est particulièrement bien représentée en Chine et Mathieu Somekh s’est récemment rendu en Asie pour promouvoir Zebox.