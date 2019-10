Après la Seine-Saint-Denis, Lille et Orléans, Bpifrance a choisi Aix-Marseille Provence pour ouvrir son quatrième accélérateur « petites entreprises ». Ce nouvel outil a été officiellement présenté mardi 15 octobre par Pierre Villefranque, le directeur régional de Bpifrance, et Gérard Gazay, vice-président de la Métropole délégué au développement des entreprises. « Il viendra en complément des accélérateurs déjà existants sur le territoire comme celui que nous gérons avec RisingSud pour les PME ou ceux, très nombreux qui s’adressent plutôt aux start-up », explique Pierre Villefranque. Plus précisément, l’accélérateur s’adresse à des entreprises de plus de trois ans d’existence, réalisant entre 2 et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant au moins dix salariés.

Conseil, formation et mise en réseau : « le trio gagnant »

La première promotion devrait compter une vingtaine d’entreprises. Les candidatures sont officiellement ouvertes et le début du programme est prévu pour le 16 janvier. Concrètement, les sociétés accélérées vont profiter de trois types d’accompagnement : conseil, formation et mise en réseau. « Le trio gagnant pour la croissance des petites entreprises », estime Pierre Villefranque. Pour la partie formation, Bpifrance à choisi Kedge Business School. L’école de management proposera au total cinq jours de formation sur ses campus « ou dans les bureaux d’une des entreprises accélérées si elle le souhaite », précise Mathieu Isola, responsable régional de l’accompagnement de Bpifrance. Côté conseil, l’accélérateur proposera des solutions pour le recrutement, en développement marketing ou encore à l’export. Le financement, lui, ne sera pas abordé car la banque publique veut éviter les conflits d’intérêts.

L’accélération s’étale sur douze mois et coûtera à l’entreprise 14 000 euros, avec un tarif réduit à 8 000 euros pour les sociétés des quartiers prioritaires. Si sur ce nouvel accélérateur, Bpifrance manque de recul, elle s’affirme confiante sur les résultats du dispositif : « Pour notre accélérateur régional avec RisingSud, on affiche des taux de croissance moyen de 140 % pour les entreprises », affirme Pierre Villefranque.

La Métropole prête à apporter son soutien financier en 2021

En cas de succès, l’accélérateur petites entreprises de la Métropole est appelé à grandir. « Nous avons signé une première convention sur 12 mois. On évaluera les résultats à la fin et en fonction, on décidera d’être plus actif, financièrement s’entend », a déclaré Gérard Gazay au nom de la Métropole. En clair, la Métropole viendra financer l’accélérateur à partir de 2021 si les résultats sont au rendez-vous. Bpifrance prévoit aussi de dupliquer son accélérateur dans la région. Après Aix-Marseille, Nice devrait suivre dans une dizaine de jours.