Mohamed Chorfi est avocat d’affaires basé à Tunisie, la capitale de la Tunisie. Il nous raconte dans cet entretien réalisé le 23 octobre dernier comment les autorités ont réagi face à la pandémie de Covid-19 (80 000 cas et 2279 décès depuis le début selon le comptage de l’université américaine Johns Hopkins relevé le 15 novembre 2020) et quelles sont les mesures récentes mises en place. Ce spécialiste du droit des affaires veut rester optimiste malgré l’ampleur de la crise sanitaire et économique. Il pense que les entreprises vont devoir s’adapter et se restructurer.



Mohamed Chorfi se félicite que la cadre juridique existe pour engager des opérations multiples comme des fusions acquisitions et ou des prises de participations. Merci à lui pour son témoignage riche en enseignements.