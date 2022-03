Après deux ans d’interruption des rencontres avec le public, le Festival Aflam, rendez-vous annuel dédié à valorisation des oeuvres cinématographiques en provenance du Maghreb et du Moyen-Orientest, est de retour à Marseille du 24 mars au 3 avril. Cette 9e édition se déroulera au Mucem, à la Fabulerie, au Polygone étoilé et au Vidéodrome 2 pour offrir aux spectateurs un foisonnement de propositions : projections, hommage au cinéaste algérien Merzak Allouache, cafés-cinés, rencontres et débats avec les réalisateurs et universitaires, et autant d’échanges autour des films et du thème de l’histoire mémorielle et de l’héritage du passé.

Le passé se conjugue au présent

Cette année la réflexion porte sur l’histoire et la complexité des identités à travers 40 films (documentaires et fictions) pour la plupart inédits, en provenance d’une douzaine de pays arabes (Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Liban, Maroc, Palestine,Tunisie, Syrie, Soudan …). Nombre de cinéastes témoignent de la nécessité de restituer une mémoire collective et se sont saisis des images d’archives – matériau par essence cinématographique – pour relater l’histoire de leur pays, ou des souvenirs qu’il en reste, dans de nouvelles formes cinématographiques.

À cet égard, le documentaire présenté en ouverture Le Marin des Montagnes de Karim Aïnouz est une parfaite illustration. Un récit intime et poétique du cinéaste – brésilien par sa mère et kabyle par son père – dans lequel il raconte son voyage en Algérie où il se rend pour la première fois. Comme une lettre posthume adressée à sa mère avec laquelle il projetait ce voyage. (Jeudi 24 mars à 20h au Mucem).

Suivront pendant 10 jours, une pléiade d’oeuvres singulières parmi lesquelles Mapping Lessons du cinéaste et artiste cairote Philip Rizk, un montage d’archives sur le soulèvement de masse couvrant la commune de Paris en 1871 jusqu’à des exemples plus récents d’auto-organisation en Syrie, ou encore Avant le déclin du jour de Ali Essafi qui explore la mémoire des luttes au Maroc. D’autres films, plus ancrés dans le présent, à l’instar de 40 ans et une nuit, du saoudien Mohammed Alholayyil, remettent en question l’ordre social ou revendiquent leur droit à la différence comme Miguel’s War de la libanaise Eliane Raheb. De quoi réjouir les cinéphiles et autres chercheurs de perles rares …!

Coup de chapeau à Merzak Allouache

Merzak Allouache (Crédit : DR)

Cette année, le festival mettra à l’honneur le réalisateur algérien Merzak Allouache. Révélé au Festival de Cannes en 1976 avec son premier long-métrage Omar Gatlato, ce précurseur de la jeune génération de cinéastes n’a eu de cesse depuis quarante ans de raconter la société algérienne avec un cinéma toujours très au fait de l’actualité et de ses concitoyens. La rétrospective qui lui est consacrée a été choisie par les cinéastes algériens Hassen Ferhani et Nabil Djedouani, des films qui témoignent de l’engagement du réalisateur pour son pays et sa ville Alger. Bab-El-Oued City (1995), Normal ! (2011), Madame Courage (2015), et bien sûr Omar Gatlato (1976). Cerise sur le gâteau, le cinéaste sera présent dans le cadre d”une rencontre, animée par Hassen Ferhani et Nabil Djedouani (dimanche 3 avril à 15h à la Fabulerie)

Nouveau : le cinéma de patrimoine du cinéma arabe

D’autres temps fort marqueront cette édition. Les projections-débats intitulées “Solidarité transnationale & Pionnières du documentaire” seront présentées dans la nouvelle section dédiée au cinéma de patrimoine. Ces films d’archives permettront la découverte de documentaires réalisés par une myriade de cinéastes engagés dans les luttes internationalistes jusqu’en 1980 et de requestionner leurs motivations. Que ce soit Afrique 50 (1950) et Algérie en flamme (1958) de René Vautier, La zerba ou le chant de l’oubli de Assia Djebar, présentés dans le cadre du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, ou Palestines en flammes (1978) de Monica Maurer, en lien avec la résistance des Palestiniens, ou encore des films dédiés aux pionnières du cinéma comme Parce que les racines ne meurent pas (1976) de Nabila Lotfy. Ces projections seront accompagnées de débats en présence de nombreux invités (au Polygone étoilé et au Vidéodrome 2). Un programme riche en découvertes qui témoigne de la créativité et de la vitalité des cinéastes venus de l’autre côté de la Méditerranée.

