Comme l’an dernier, la Fête nationale du 14-Juillet est marquée à Marseille par le traditionnel défilé militaire sur le Vieux-Port (programme détaillé sur le site de la Ville) qui se déroule en fin d’après-midi entre Le Mucem et le Vieux-Port. Un feu d’artifice spectaculaire est annoncé au dessus du plan d’eau du Vieux-Port, de 22h30 à 23h.

« Les Marseillaises et les Marseillais profiteront d’un spectacle pyrotechnique unique, spécialement animé et sonorisé qui illuminera le ciel entre le Vieux-Port et le Fort d’Entrecasteaux » annonce fièrement la mairie

Les spectateurs sont invités à se positionner autour du Vieux-Port où un espace convivial et familial sera aménagé par la Ville de Marseille et dans le jardin du Pharo, ouvert pour l’occasion (dès 19h) pour admirer le spectacle dans les meilleures conditions.

Feu d’artifice à Marseille : Des renforts de sécurité

Pour prévenir d’éventuels incidents 10 jours après les émeutes urbaines qui ont touché le centre-ville, les renforts de sécurité, déjà déployés jeudi 13 juillet au soir (pas d’incidents à déplorer), sont encore plus nombreux. Des restrictions de sécurité sont mises en place pour la soirée (plan ci-dessous).