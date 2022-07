C’est reparti ! Les Rencontres d’Arles ont annoncé le week-end dernier avoir retrouvé lors de la semaine d’ouverture le niveau de fréquentation de 2019 (année du cinquantenaire) avec 18 585 visiteurs accueillis du 4 au 10 juillet, dont 40% d’internationaux. Une très bonne nouvelle pour la ville et l’attractivité du territoire. Les Rencontres de la photographie d’Arles, c’est cette année quelque 40 expositions au programme officiel auxquelles s’ajoutent les 15 expositions du Grand Arles Express. 20 commissaires, 165 artistes et 66 événements publics (tables rondes, rencontres, visites publiques en présence des artistes et des commissaires, signatures de livres…).

Rencontres d’Arles : solidarité avec l’Ukraine

Dans toute la ville, jours et nuits, photographes et commissaires du programme ont rencontré le public lors de soirées de projections, visites d’exposition, débats, conférences… « Les Rencontres d’Arles ont manifesté cette année leur solidarité envers le peuple ukrainien, qui se bat pour sa liberté, et ont rendu hommage tout au long de la semaine aux artistes et photographes dont la vie est menacée par l’agression russe » soulignent les organisateurs.

Les lieux choisis pour le festival cette année ont offert autant de scènes que d’atmosphères différentes, en résonance avec la diversité de la programmation. Les Rencontres ont investi des lieux historiques et patrimoniaux du centre-ville, l’atelier de la Mécanique au parc des Ateliers, le Monoprix et Croisière, ainsi que le Jardin d’été. Et une redécouverte mentionnée par les organisateurs : « l’Église Saint-Blaise, qui accueillait l’exposition de Susan Meiselas et Marta Gentilucci qui se sont associées pour imaginer une installation mêlant vidéos et composition musicale. »

Des nombreuses expositions parsèment les étages de la Tour de la Fondation Luma comme des autres bâtiments. Ici les oeuvres de Nan Goldin dans La face cachée des archives (Crédit Gomet’/JFE)

De nombreux prix décernés



Kering et les Rencontres d’Arles ont remis le Prix Women In Motion 2022 à la photographe franco-américaine Babette Mangolte. Au cours de la soirée, elle est revenue sur sa carrière, son travail de photographe et la place des femmes dans son oeuvre. Le Prix Women In Motion pour la photographie, lancé en 2019, est accompagné d’une dotation de 25 000 euros en acquisition d’œuvres de l’artiste lauréate pour la collection des Rencontres d’Arles.



Prix découverte Louis Roederer : Lauréat : Rahim Fortune pour Je ne supporte pas de te voir pleurer. Présenté par Sasha Wolf Projects, New York, Etats-Unis Mention Spéciale : Olga Grotova pour Les jardins de nos grand-mères. Présentée par Pushkin house, Londres, Angleterre Prix du Public : Mika Sperling pour Je n’ai rien fait de mal. Présentée par Ahoi, Lucerne, Suisse. Dotation : 15 000 euros pour le Prix à valoir sur l’acquisition d’oeuvres qui intègrent la collection des Rencontres d’Arles et 5 000 euros pour le Prix du Public. Avec le soutien de la Fondation Louis Roederer et Polka



Les Rencontres d’Arles, en partenariat avec la Fondation Luma, proposent depuis 2015 un prix d’aide à la publication d’une maquette de livre. Doté d’un budget de production de 25 000 euros, ce prix est ouvert à tout·e photographe et artiste émergent·e utilisant la photographie sur proposition d’une maquette de livre n’ayant jamais fait l’objet d’une publication. Lauréat : Maciejka Art pour Hoja Santa. Conception graphique : Maciejka Art, Inframundo (Ramon Pez et Ana Casas), Mexique. Mention Spéciale : Alejandro Luperca Morales pour El Retrato de ta Ausencia. Conception graphique : Fernando Gallegos, Mexique

Les expositions des Rencontres d’Arles sont visibles tout au long de l’été et jusqu’au 25 septembre inclu. Mais certains lieux d’expositions ferment leurs portes avant la fin du festival en raison d’autres manifestations (Feria de septembre…) ou expositions organisées par la Ville d’Arles ou des associations arlésiennes (certains lieux d’exposition du centre ville ferment le 28 août au soir).

Information pratique :



> Le site officiel des Rencontres d’Arles