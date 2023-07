Les Espagnols à l’offensive dans les transports en France, et particulièrement dans le Sud. Cette fois, l’arrivée passe par les rails avec Renfe Operadora la société nationale d’exploitation des chemins de fer espagnols.

Deux lignes, baptisées Ave, du nom du train à grande vitesse espagnol, sont lancées ce mois de juillet 2023 : Ave Lyon-Barcelone le 13 juillet et la ligne Marseille-Barcelone-Madrid le 28 juillet.

Les billets ont été mis en vente le 21 juin, avec une campagne de lancement permettant de voyager à 9 euros en France. C’est la première fois qu’un conducteur de train espagnol assure un service commercial en France au-delà de Perpignan, bénéficiant ainsi de la libéralisation du marché ferroviaire en France.

29 euros pour le trajet complet Marseille – Madrid

Deux prix de lancement pour les lignes internationales sont en outre proposés : 19 euros pour le voyage de Montpellier ou Narbonne à Barcelone, Saragosse ou Madrid et 29 euros pour le trajet complet, la liaison de Marseille et Lyon avec l’Espagne.

Les billets sont en vente sur le site web de Renfe, sur l’application de vente, dans les agences de voyage et par téléphone. Le service en détail Le service Ave entre Lyon et Barcelone relie les gares de Lyon Part Dieu, Valence TGV, Nîmes, Montpellier-St Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Girona et Barcelona Sants. Départ de Lyon à 14h30 et de Barcelone à 8h22. La durée du trajet est de cinq heures.

Ave Marseille – Madrid : des étapes à Girona et Gudalajara

Pour rejoindre Marseille à Madrid il faudra huit heures. Il reliera les gares intermédiaires d’Aix-en-Provence TGV, Avignon-TGV, Nîmes, Montpellier-St-Roch, Béziers, Narbonne, Perpignan, Figueres Vilafant, Girona, Barcelona Sants, Camp de Tarragona, Zaragoza Delicias et Guadalajara.

Le déroulé du voyage entre Marseille et Madrid (Source : Renfe)

Les Espagnols sont déjà très présents dans la région, notamment à Aix Marseille Provence avec un hub aérien opéré depuis Aéroport Marseille Provence avec la compagnie Volotea (Barcelone) et dans les mobilités douces avec la gestion du service métropolitain LeVélo par le groupe Inurba Mobility (ex-Citybike Global) basé lui aussi à Barcelone.

