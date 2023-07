Share on Facebook

En France, près de neuf millions d’adultes considèrent apporter leur aide à un proche en souffrance au quotidien, selon une étude de la direction de la recherche des études de l’évaluation et des statistiques, publiée en février dernier. Un actif sur quatre est concerné, et le phénomène pourrait toucher un actif sur trois d’ici à 2030 au regard de l’augmentation des maladies chroniques et du vieillissement de la population.

La Caisse d’Épargne Cepac a donc signé un partenariat avec Prev&Care mercredi 12 juillet. L’entreprise, fondée par Guillaume Staub, Amaury de La Serre et Matthieu Requenna en 2017 à Paris, met les salariés aidants en relation avec des conseillers facilitants leurs démarches sanitaires et administratives.

« Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soulager la charge mentale de nos collaborateurs », promet Hervé d’Harcourt, membre du directoire de la Cepac en charge du pôle Ressources, qui a impulsé la démarche.

Hervé d’Harcourt (Cepac) et Guillaume Staub (Prev&care) Crédit : MG/Gomet’

L’outil « Prev&Care » permet aux salariés d’entrer en contact téléphonique directement avec un « Care manager » : un expert des questions médico-sociales. « Après une heure de diagnostic, le conseiller prendra en charge ses démarches », explique Guillaume Staub, le cofondateur et président de l’entreprise. Une fois la mise en relation effectuée, les échanges sont conservés dans un espace membre digital, sur le site ou sur l’application, pour assurer un suivi.

Mis en place le 7 juillet à la Caisse d’épargne Cepac, près de 200 salariés sur les 3 200 de la région se sont déjà connectés. « Ce qui est beaucoup », souligne Guillaume Staub. D’autant que « de nombreux salariés ne se déclarent pas aidants par peur ou par honte, spécifie l’entrepreneur, ou ils ne mettent pas de mot dessus ». Afin de « lever les tabous », l’outil propose donc des sessions de webinaire en amont pour informer les salariés du dispositif et libérer la parole.

Avec cette idée, les cofondateurs ont levé deux millions d’euros en 2021. Depuis, une dizaine de « Care managers », formées avec un bac + 2 médico-social et ayant deux ans d’expériences sur le terrain, ont été recrutés. Ces 10 experts s’occupent de près de 100 d’entreprises partenaires telles que Sanofi, le groupe BPCE, Groupama ou encore Indigo. Le siège parisien à Marseille a également été délocalisé en 2023 avec, dans le viseur, la conquête des branches professionnelles et les prévoyances santé.

