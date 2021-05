Le fonds de dotation Pape Diouf a été lancé mercredi 1er avril, un an après la mort de l’ancien président de l’Olympique de Marseille, décédé brutalement à Dakar frappé par la Covid-19. Cette initiative va accompagner et financer des actions citoyennes à Marseille, en France et en Afrique à travers différentes thématiques. Nathalie Paoli, ancienne directrice de la communication du club de football marseillais, et grande amie de Pape Diouf, nous révèle les objectifs de ce projet humain.

Une idée de Pape Diouf lui-même

« Tout a commencé en 2014 », explique Nathalie Paoli. Cette année-là, Pape Diouf se présentait aux élections municipales à Marseille avec ses listes « Changer la donne. » Malgré le plaisir qu’il a pris à rencontrer les citoyens et à les fédérer, « il a très vite compris que la politique politicienne et les alliances de façade, ce n’était pas fait pour lui », raconte celle qui l’accompagna aussi dans cette aventure politique, en tant que responsable de la communication de sa campagne. En revanche, Pape Diouf n’a jamais oublié tous les Marseillais qu’il a côtoyé pendant la campagne et qui lui ont fait confiance. C’est après cette tentative politique que le « pape de Marseille » a envisagé de créer sa propre fondation, en collaboration avec Nathalie Paoli, pour venir en aide aux citoyens de la cité phocéenne. Mais le projet est retardé. Nathalie Paoli traverse l’épreuve de la maladie et du décès de sa fille de 9 ans. Puis elle est entièrement mobilisée par la création et le développement de l’association Le Point Rose qui vient en aide aux familles touchées par le deuil d’un enfant.

« Il faut faire vivre ses valeurs » Nathalie Paoli

Nathalie Paoli et Pape Diouf en 2013 lors de la remise de la Légion d’Honneur à Pape Diouf par François Hollande (Crédit DR)

Après le décès brutal en 2020 de Pape Diouf, Nathalie Paoli n’abandonne pas l’idée de créer un fonds de dotations citoyen, bien au contraire. Avec les journalistes Alexandre Faure et Yann Pécheral, également à l’origine du projet, elle décide d’en parler à Oumy, veuve de Pape Diouf qui préside aujourd’hui le fonds de dotation, et à Wilfried Meynet, colistier du candidat de 2014 aux municipales, avocat, et avec qui elle a déjà mis en place la Fondation OM.

« Donner le nom de Pape à une rue, à une tribune, pourquoi pas, mais pour lui rendre le plus beau des hommages, il faut faire vivre ses valeurs ». Elle décide d’en parler à Oumy, veuve de Pape Diouf, qui préside aujourd’hui le fonds de dotation, et Wilfried Meynet, colistier du candidat de 2014 aux municipales, aujourd’hui avocat du projet. « L’objectif c’est que le fonds de dotation devienne une fondation d’utilité publique, mais cette reconnaissance demande plusieurs années », indique Nathalie Paoli.

Une thématique par an et des appels à projets

Chaque année, le fonds de dotation Pape Diouf lancera des appels à projets à l’échelle marseillaise, française et africaine sur des thématiques comme la culture, le sport ou encore l’éducation. Mais avant de collaborer avec des associations et des acteurs locaux, le fonds a encore besoin d’étoffer son conseil d’administration. « Le CA sera représentatif de toutes les facettes de la personnalité de Pape Diouf », explique Nathalie Paoli. Il sera composé des représentants « du Pape Africain, du Pape journaliste, du Pape de l’OM », poursuit-elle. La porte est grande ouverte aux amis de Pape Diouf qui voudraient rallier la cause.

