Le maire de Fos-sur-Mer, René Raimondi, présentait ses voeux à la population vendredi 12 janvier 2024 dans la salle Parsemain. Comme lors de la cérémonie 2023, il a tenu un discours très offensif et mobilisateur pour que sa commune soit le fer de lance des changements industriels en cours et ne subisse pas les décisions prises ailleurs.

« Je ne suis plus le chef de la réserve indienne mais celui d’un territoire où l’histoire, avec un grand H, est en train de s’écrire. Ici se construit l’industrie de demain, une industrie décarbonée, innovante et prometteuse de temps nouveaux. Nous sommes les bâtisseurs d’un monde industriel nouveau » lance René Raimondi dans son discours aux habitants, en présence de nombreux élus du territoire et du sous-préfet d’Istres, Régis Passerieux.

René Raimondi, maire de Fos-surMer vendredi 12 janvier 2023 (Crédit Michel Serra, Ville de Fos)

Comment bâtir ce nouveau monde ? L’édile qui fêtera ses vingt ans à la tête de la commune cette année (et ses 30 ans en tant qu’élu) rappelle, avec une certaine nostalgie, tout le travail réalisé pendant 40 ans au sein du San Ouest Provence et les débuts de la Métropole Aix-Marseille Provence qui a pris le relais.

« Notre bel outil qu’était le San n’existe plus mais pendant son existence nous avons su en faire un outil de progrès pour les habitants et pour le territoire. La Métropole est là, difficile de revenir en arrière. Essayons d’ouvrir une nouvelle ère où elle jouera pleinement son rôle sur notre territoire, où elle saura accompagner un mouvement exceptionnel qui est au niveau où elle DOIT se placer » affirme le maire qui ne manque pas au passage d’égratigner la Métropole sur la gestion du ramassage des poubelles. (voir l’intégralité du discours ci-dessous).

Après avoir rappelé la liste des projets en cours et leur dimension « à ce jour 15 milliards d’euros d’investissements privés qui sont prévus sur la zone et 15 000 emplois nouveaux, » René Raimondi prône une gouvernance multiple avec le soutien de tous les acteurs publics : « Nous avons besoin d’un Etat-stratège et facilitateur pour le faire, nous avons besoin de l’Etat pour investir dans les infrastructures ! Nous avons besoin des grands partenaires territoriaux que sont la Région, le Département et la Métropole ! »

Infrastructures : le développement par les routes selon René Raimondi

Le maire de Fos insiste une fois de plus sur la priorité qu’il accorde au volet routier des aménagements nécessaires, appelant tous les partenaires à considérer « le caractère prioritaire de la création des infrastructures nécessaires pour assurer le développement optimal de la ZIP et le désengorgement des villes. Les industriels seuls, même avec volonté et pugnacité, ne pourront y arriver sans l’aide de l’Etat et des collectivités territoriales Nous pouvons le faire ! Les routes sont le chemin qui nous conduit vers le futur. Ne tardons pas et ne faisons pas les choses à moitié. La route départementale 268 est un enjeu depuis longtemps : le Département doit assumer son rôle et finir le travail commencé il y a 20 ans pour la mise en 4 voies. »

Capture Ville de Fos

Le projet de liaison Fos-Salon dont la concertation publique se poursuit doit s’accompagner selon le premier magistrat fosséen de l’ouverture au Sud du “barreau des étangs”. « Il n’y a pas d’autre solution si nous voulons libérer notre Ville et desservir efficacement la ZIP. Cette solution a été étudiée et dessinée ! » s’exclame l’élu évoquant un viaduc totalement innovant et intégré dans la nature. Le visuel est d’ailleurs imprimé sur la carte de vœux de la Ville.

La cité du port et de l’industrie présentée aux industriels et aux acteurs publics

L’autre grand projet porté par René Raimondi est la Cité du port et de l’industrie, une sorte de cité des sciences et de l’industrie, comme celle de la Villette située à Paris, qu’il verrait bien s’implanter sur le site de la Fossette. Déjà évoqué lors de ses voeux en 2023, cette fois il en dit plus sur ce projet dont l’idée initiale remonte aux années 70. « Il est temps d’oser, de créer la marque Fos, de l’incarner dans la Cité de l’Industrie et du Port qui sera la clé de l’existence de Fos dans le monde des géants. le site vise sera à la fois le point d’ancrage des industriels de la zone et le lieu d’accueil du public. Il évoque une fréquentation annuelle de 85000 visiteurs par an avec des pôles d’affaires, événementiel et de découverte. Le projet de Cité de l’Industrie et du Port est mature, a été présenté à l’Etat, à la Région, à la Métropole, à la Chambre de commerce et aux industriels qui selon René Raimondi « appellent de toute leur force à la création de la Cité ! »

Capture d’écran de la vidéo des voeux 2024 de René Raimondi (Crédit Ville de Fos)

L’élu remercie ensuite le Préfet Mirmand, le Sous-Préfet Passerieux et tous les partenaires territoriaux de la Région, de la Métropole et de la CCI qui « croient fort au projet et l’accompagnent. Il attend désormais que ces derniers prennent la main : « La Ville a lancé l’idée seule et a assuré le financement des premières études, elle doit désormais passer le relais à ceux qui ont vocation à porter cet équipement sur la durée. »

Document source : l’intégralité du discours des voeux du maire de Fos René Raimondi

