Matthieu Vis, précédemment directeur stratégie et international a pris la direction du pôle « Implantation et offre territoriale » de Provence Promotion, l'agence de développement économique provençale de la Métropole Aix Marseille Provence et de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Aix Marseille Provence, présidée par Bernard Deflesselles (conseiller régional et ancien député) et dirigée par Philippe…