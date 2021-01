Voilà plusieurs décennies que les habitants de la Métropole attendent un véritable service de trains pour desservir les deux grandes villes du territoire que sont Marseille et Aix. Pour y parvenir, la SNCF a lancé un grand chantier de modernisation de la ligne en 2018. Montant du projet : 182 millions d’euros co-financés par la compagnie ferroviaire, l’Etat, la Région Sud, le Département et la Métropole. « Nous avons réalisé notre programme dans sa quasi-totalité et les travaux doivent prendre fin le 3 octobre prochain », annonce à Gomet’, le nouveau directeur territorial de SNCF Réseau Karim Touatti. Ce mercredi 6 janvier, une étape importante a été franchie dans ce dossier avec l’inauguration de la nouvelle gare de Gardanne, à mi-chemin entre Aix et Marseille.

Le parking sur trois niveau de la gare de Gardanne peut accueillir 359 véhicules (Crédit RM)

Un pôle multimodal à Gardanne pour éviter le tout-voiture

Pour Hervé Granier, le nouveau maire de Gardanne, c’est la première inauguration officielle sur sa commune : « un événement symbolique que je ne risque pas d’oublier », affirme l’élu. Pour l’occasion, l’édile est particulièrement bien entouré par le préfet le Région Christophe Mirmand, le président de la Région Renaud Muselier et la présidente du département et de la Métropole Martine Vassal. Tous ont mis la main à la poche pour la réalisation de ce nouveau pôle multimodal. Désormais, la gare SNCF de Gardanne regroupe une gare routière avec neuf quais, un parking relais sur trois niveaux de 359 véhicules et des emplacements pour les vélos. « Tout est fait pour ne plus prendre sa voiture », assure Renaud Muselier. L’équipement a coûté 11,5 millions d’euros co-financés par l’Europe à hauteur de 26,43 %, à 20,69 % par l’État, à 20% par le Département, à 20,32 % par la Métropole et à 12,56 % par la Région.