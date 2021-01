Share on Facebook

Notre article publié mardi 5 janvier concernant la piste cyclable dite du littoral a suscité de nombreuses réactions, à commencer par celle d’Anne Meilhac, l’élue aux mobilités dans le la mairie du 6-8 à Marseille. Sur les réseaux sociaux, de nombreux lecteurs demandent à ce que le projet soit concerté avec les associations d’usagers du vélo.



Certains pointent les erreurs commises sur le Jarret lors de l’opération de requalification de l’artère marseillaise. Ainsi Pat Rik sur notre page Facebook s’alarme : « Si c’est du même acabit que l’énorme ratage du Jarret, avec des angles droits et une séparation floue avec les piétons, ce sera un nouveau gâchis ! Seule solution : concerter ! Vraiment ! Mais ça, visiblement, la Métropole n’en a pas envie...» Même inquiétude du côté du groupe Vélo à Marseille : « Pourvu que la métropole prenne en compte les avis d’assos cyclistes ! »

Un groupe qui dénonce plus généralement sur sa page le non respect de la loi sur les aménagements cyclables, à l’instar des récentes rénovations comme celle de la rue Méry dans le centre de Marseille.

La rue Méry (derrière la mairie) a été récemment rénovée mais sans inclure d’aménagement cyclable pourtant obligatoire…. Publiée par Vélo à Marseille sur Mardi 5 janvier 2021

Anne Meilhac : un coût cyclable d’environ 1,5 million

La conseillère métropolitaine d’opposition Anne Meilhac, élue du Printemps Marseillais et adjointe du 4e secteur de Marseille (6-8), déléguée aux mobilités, à la voirie, aux espaces verts, citée dans notre article, a apporté sur son compte Twitter des précisions sur le coût isolé du projet de piste du littoral. Elle réaffirme que les 16,2 millions d’euros ne concernent pas uniquement la piste cyclable, mais « une rénovation de route pour voitures et camions pour desservir le port autonome de Marseille.» Et elle précise : « J’ai demandé au Conseil de Territoire du 15/12 que seul le coût réel de la piste cyclable soit décompté du Plan Vélo soit environ 1,5 million d’euros. »

Depuis son compte Twitter Anne Meilhac s’inquiète également de la suite. Après « ce petit morceau de ligne 1 à réaliser d’Arenc à L’Estaque, il restera 80km de pistes structurantes à réaliser à Marseille, en 4 ans, pour tenir les engagements du Plan Vélo 2019-2024. Le temps presse. Les habitants demandent ces pistes tous les jours.»

