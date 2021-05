Le dernier conseil municipal de Marseille avant les élections départementales et régionales de juin prochain se tient vendredi 21 mai à l’hémicycle de Bargemon (à partir de 8h30 en direct sur le site de la Ville). La majorité a présenté en visioconférence lundi 17 mai les principaux dossiers examinés avec 150 rapports inscrits (près de 400 pages, voir le document source page suivante). Au programme : les écoles, les commerces, les règles d’urbanisme et la citoyenneté.

L’école Bugeaud renommée école Ahmed Litim

« Une école peut porter le nom d’un héros, pas d’un bourreau », c’est en ces termes que Benoît Payan justifiait son choix de rebaptiser l’école Bugeaud du 3e arrondissement de Marseille dans les colonnes du Monde la semaine dernière. Pour remplacer le nom de Thomas Bugeaud, militaire français ayant joué un rôle décisif dans la colonisation de l’Algérie, le maire a choisi Ahmed Litim, un tirailleur algérien mort en 1944 lors de la libération de Marseille sous les balles nazis. Ce changement de nom est soumis au vote du conseil municipal de vendredi et ne manquera pas de susciter de vifs débats. Dans une autre délibération, la mairie présente également le programme des travaux de rénovation pour cette école.

La Ville de Marseille contre la vacance commerciale

La mairie signe un accord de partenariat avec les principaux propriétaires des zones commerciales de la ville pour tester une occupation éphémère des locaux vacants. Parmi les signataires, on retrouve Les terrasses du Port (Hammerson) Primonial pour la rue de la république, Klepierre pour le Centre Bourse, le Prado et Grand Littoral ou encore Mercialys et ses galeries des hypermarchés Géant. « Le but est de mettre ses locaux à disposition des artisans et commerçants portant un projet pour une durée limitée à loyers modérés », explique Rebecca Bernardi, l’adjointe aux commerces. Interrogée sur la stratégie de préemption des commerces par la Ville à Marseille, elle indique ue le périmètre de cette action « sera étendue du centre-ville à l’ensemble de la commune d’ici la fin de l’année 2021 »

De nouvelles règles pour les aides aux ravalements de façades

Dans la délibération 21, la mairie veut accélérer sur les aides aux propriétaires pour les ravalements de façades d’immeubles qui proposent de financer la moitié des travaux. Le dispositif est financé à 80% par le Département et à 20% par la Ville. « La municipalité se donne comme objectif prioritaire d’apurer les retards de paiement à l’égard des Marseillaises et Marseillais diligents. S’agissant des campagnes initialement envisagées mais non encore lancées, elles seront intégrées dans le cadre d’une réflexion plus globale à venir avec des orientations actualisées », avance le rapport mis au vote. Aujourd’hui, 1 500 immeubles ont bénéficié d’une subvention dans les quartiers Vieux-Port, Saint-Charles, Lodi et La Plaine. Et la mairie réfléchit à une extension du périmètre concerné : « Il n y a pas de modifications pour l’instant mais il y aura bien une évolution pour redéfinir les zones concernées », confirme l’adjoint aux finances Joël Canicave.

La mairie finance la rénovation des résidences étudiantes

Dans le rapport numéro 11, la Ville affirme son intention de soutenir l’amélioration de l’offre de logements étudiants à Marseille. « Elle est très insuffisante, insiste l’adjointe à l’enseignement supérieure, Aurélie Biancarelli-Lopes. Avec seulement 5 200 lits en cité U, moins de 10% des étudiants marseillais peuvent profiter d’un logement étudiant. On ne peut pas s’en contenter ». Pour joindre le geste à la parole, la mairie propose de financer à hauteur de 500 000 euros la réhabilitation de la résidence Boris Galinat du Campus de la Timone. L’opération prévoit des travaux de désamiantage, une adaptation et une rénovation des installations techniques et la création de huit chambres en plus des 312 existantes. Le montant total du projet s’élève à 5,4 millions d’euros.