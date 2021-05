Après la réouverture de la ligne TER de la Côte Bleue, les petites communes du littoral ne demandent qu’à s’ouvrir aux autres mobilités. Mais pas n’importe comment ! Conscients des enjeux climatiques actuels, Maxime Marchand (sans étiquette), maire de Sausset-les-Pins et René-Francis Carpentier (DVD), maire de Carry-le-Rouet, souhaitent développer les mobilités douces en front de mer. L’objectif premier étant de réduire l’utilisation de la voiture. Pour y parvenir, ils auront besoin de l’appui des collectivités locales, notamment de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Département des Bouches-du-Rhône. Quelles sont leurs ambitions ?

Les modes de déplacement doux, l’avenir de la Côte Bleue

Privatiser une partie du littoral de Sausset-les-Pins une fois par trimestre, c’est l’idée qu’a eu Maxime Marchand pour favoriser le mode doux dans sa commune. Une manière pour le maire et ses habitants de « se réapproprier l’espace », le nom de cette initiative. « On rencontre déjà un franc succès, se félicite Maxime Marchand, on va peut être augmenter la cadence ». Pour le jeune édile, « améliorer les mobilités, c’est améliorer le cadre de vie […] on n’a pas besoin d’être une grande ville pour proposer des transports en commun ». Une vision partagée par son voisin, René-Francis Carpentier, maire de Carry-le-Rouet, et vice-président en charge de la propreté au Conseil de territoire Marseille Provence à la Métropole Aix Marseille Provence. « On privilégie le mode doux […] les déplacements à vélo et vélos électriques », précise René-Francis Carpentier.

Carry et Sausset : « donner l’envie de faire du vélo »

Maxime Marchand l’assure, la nouvelle municipalité de Sausset-les-Pins va « faire construire avec l’aide du Département plusieurs kilomètres de pistes cyclables » dans la commune. Pour le jeune édile, ce qui compte c’est avant tout de « donner aux gens l’envie de faire du vélo » sur la Côte Bleue. Il veut faire comprendre aux automobilistes que « c’est plus agréable [de rouler à vélo] que de prendre la voiture ». Quant à René-Francis Carpentier, il sollicite actuellement la Métropole pour « développer les pistes cyclables à Carry-le-Rouet ». Le maire a pour projet de relier Carry-Ouest à Sausset-Est avec une voie dédiée aux vélos et aux bicyclettes. Maxime Marchand et René-Francis Carpentier font appel à deux collectivités différentes, mais présidées par la même personne : la LR Martine Vassal.

