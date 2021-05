Ce vendredi 21 mai, Marseille accueillera le premier forum international consacré à l’intelligence artificielle (FIIAM), en présence de Cédric Villani, député et auteur du rapport Villani sur l’intelligence artificielle en France. Un forum co-organisé par Aix-Marseille Université avec la Délégation ministérielle à l’intelligence artificielle (DMIA) du Ministère français de l’intérieur et l’Agence francophone de l’intelligence artificielle (AFRIA), qui se tiendra matériellement au salon de la Paix de la préfecture de région, mais qu’il sera possible de suivre en ligne tout au long de la journée, de 9h à 18h30.

Au programme, une trentaine de courtes conférences-débats réparties en six tables-rondes pour aborder l’IA sous tous ses aspects, avec des experts du monde entier (programme de la journée et inscriptions ci-dessous). A 9h, le président d’Aix-Marseille Université Eric Berton ouvrira officiellement ce forum de l’IA, accompagné de Christophe Mirmand, préfet de Région, et de Romain Laffont, co-président du FIIAM.

La première conférence, à 9h30, sera consacrée à l’approche de l’IA par Aix-Marseille Université. Puis, le mathématicien Cédric Villani prendra la parole à 13h30 pour animer une conférence consacrée aux défis à venir de l’intelligence artificielle. Il échangera sur le sujet avec des experts d’AMU : Françoise Dignat-George, vice-présidente AMU à l’innovation et à la valorisation, Jérôme Los, mathématicien et directeur de recherches au CNRS ; et enfin, Cécile Calé, chercheuse au laboratoire Jean Pépin – DMIA « IA & Arts : Enjeux de formation, de recherche et d’innovation ».

« Créer des parcours de formation en IA innovants »

Smartphones, ordinateurs, objets connectés … « Force est de constater que l’intelligence artificielle prend de plus en plus de place dans nos vies », constatent les organisateurs du forum dans un communiqué de presse du 17 mai pour annoncer l’événement. Un constat qui s’appuie sur les travaux de la Commission Européenne, qui a dévoilé le 21 avril dernier le premier cadre juridique de l’IA au sein de l’Union Européenne et réaffirmé l’importance stratégique de l’IA pour l’Europe. « Nous devons préparer les jeunes générations aux métiers du futur par la création de parcours de formation en IA innovants (de la seconde au Masters IA) », poursuit le communiqué. Le forum a donc pour vocation d’enclencher une réflexion sur ce sujet.

Aix-Marseille est déjà tournée vers le monde de l’IA et a créé trois pôles d’innovation territoriaux à Digne-les-Bains, Arles et Aubagne, qui permettent aux acteurs économiques d’avoir accès à des plateforme numérique. Elle a également imaginé avec la CMA -CGM et la Métropole la Cité de l’innovation et des savoirs Aix-Marseille (Cisam), qui a déjà pour objectif de créer un « parcours de l’innovation » au sein d’un nouveau concept organisationnel visant à des mises sur le marché plus rapides et d’être le guichet unique sur le territoire des acteurs de l’innovation.

Document source : le programme du Forum international de l’intelligence artificielle de Marseille (FIIAM)

