Après un premier grand débat organisé en avril dernier, en pleine première vague de pandémie de coronavirus, la rédaction de Gomet’ s’intéresse à nouveau au secteur de la santé. Les raisons sont évidentes. Le secteur est particulièrement concerné par la pandémie et les entreprises métropolitaines ont démontré leurs capacités à s’adapter et à répondre à une partie des nouvelles contraintes et nouveaux débouchés issus de la crise sanitaire. Chaque jour, les informations de la rubrique santé de notre site, comme celles diffusées dans notre hebdomadaire, Le Digest Hebdo, réservé à nos abonnés, témoignent de la vitalité des acteurs locaux.

A l’heure du reconfinement, où en est-on ? Quelles sont les filières les plus concernées par les défis liés à la crise sanitaire ? Quelles conséquences pour la suite ? Doit-on s’attendre à de nouvelles tendances qui vont durablement structurer le secteur ? Et le cas échéant, comment la Métropole Aix Marseille Provence peut-elle continuer de rivaliser avec la concurrence et améliorer sa compétitivité ?

A l’occasion de la sortie du nouveau supplément de la rédaction Santé 2020 qui propose une synthèse de l’actualité de ces derniers mois, et pour répondre à ces nombreuses questions, Gomet’ a réuni un panel d’intervenants de premier plan. Chacun apportera son éclairage particulier et complémentaire pour commenter la crise actuelle et explorer « le monde d’après. »

Florent Boyer, associé au sein du cabinet de conseils et d’expertises comptables Ioda Consulting, partenaire de ce Grand débat, interviendra pour commenter l’actualité du secteur : dispositifs d’aides, conjoncture dans les entreprises et dynamique des filières. Ioda Consulting agit auprès de nombreuses start-up de la santé comme de groupes cotés en Bourse.



Emmanuelle Charafe a été élue vice-présidente de la Métropole Aix Marseille Provence en juillet dernier. Elle est déléguée à la santé, à l’enseignement supérieur et la recherche, à la recherche médicale et à l’économie de la santé. Cancérologue à l’Institut Paoli-Calmettes, professeur de médecine et chercheuse au sein de l’Inserm, elle viendra nous exposer les grandes lignes de la politique métropolitaine de la santé qu’elle souhaite promouvoir.



Aurélie Viaux, déléguée régionale pour la société d’investissement Sofimac Innovation, connaît bien le secteur de la santé. Elle gère plusieurs fonds spécialisés dont le fonds First, le Fonds d’investissement régional pour la santé. Aurélie Viaux fera le point sur la stratégie d’investissement de First à l’heure où la cris rebat les cartes dans le secteur.



Narjess Himed, infirmière dans le Groupe SOS, spécialisé dans l’aide sanitaire et sociale, viendra témoigner de son travail au sein du dispositif Lits Halte Soins Santé hors les murs dédié aux personnes sans domicile qui, suite à un accident ou une maladie, nécessitent des soins infirmiers pour une période courte.



Enfin, Vincent Fert apportera son regard de chef d’entreprise. C’est le président et co-fondateur d’HalioDx, l’une des biotech les plus en vue du secteur de la santé métropolitain. HalioDx, est une société de diagnostic spécialisée en immuno-oncologie qui fournit aux oncologues des produits et des services de diagnostic immunologique.

Notre Grand débat, réservé aux abonnés à Gomet’ Premium, se déroulera vendredi 13 novembre de 11h à 12h via la plateforme Zoom. Il est également ouvert à nos invités sur demande. Inscription et invitation : contact@gomet.net