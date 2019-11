Share on Facebook

Comme cela avait été planifié depuis l’arrivée d’Hervé Morin, Renaud Muselier, président de la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, a été élu président de Régions de France, l’association qui regroupe les conseils régionaux de France. Il a été plébiscité mercredi 6 novembre à l’unanimité des présidents lors de la réunion extraordinaire du conseil des Régions annonce un communiqué de l’association.

« Renaud Muselier a tenu à remercier Hervé Morin, président sortant, pour le travail accompli, et à souligner le respect de la parole donnée lors de son élection le 22 novembre 2017 » souligne la même source. A l’occasion de son élection, Renaud Muselier, a confirmé qu’il continuera à former un tandem avec François Bonneau, président de la Région Centre-Val de Loire, qui conserve sa fonction de président délégué.

Plusieurs rendez-vous planifiés au sommet de l’Etat

Renaud Muselier qui a indiqué son attachement à la démarche de « Territoires Unis » initiée par Hervé Morin, dans laquelle il s’impliquera fortement aux côtés de François Baroin (association des maires de France) et de Dominique Bussereau (association des Départements va multiplier cours des prochains mois les rencontres au plus haut sommet de l’Etat.

Le président de la Région Sud doit rencontrer le Président de la République, le Premier ministre, les principaux ministres ainsi que les présidents des deux Assemblées. Il souhaite «s’inscrire dans une démarche constructive, avoir des interlocuteurs responsables, et développer avec le gouvernement des relations saines et simples.» Dans ce cadre, le conseil des Régions a identifié trois urgences à traiter dans les semaines à venir : « l’apprentissage, le développement économique et la transition écologique. »