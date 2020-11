La Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence soutient les commerces locaux avec les titres cadeaux Treiz’Local depuis mai 2020. A l’approche des fêtes de fin d’année, et alors qu’un nouveau confinement est imposé en France, le dispositif prend encore plus de sens. Entreprises, collectivités et particuliers peuvent se procurer ces titres pour venir en aide aux commerces de proximité, précieux garants des savoir-faire et de l’attraction économique de la métropole.

Comment ça fonctionne ?

Ce sont les entreprises, les collectivités et les particuliers qui achètent les titres cadeaux directement sur le site Treiz’Local avec au choix :

les chèques papiers (entre 10€ et 20€) utilisables chez les commerçants affiliés

la carte plastifiée créditée d’une valeur de 30€ à 150€

l’offre dématérialisée « eco friendly » avec le titre cadeau représenté par un QR code à présenter sur le téléphone ou à imprimer

Ensuite, ils les offrent à leurs salariés, clients ou proches qui pourront les utiliser dans les commerces du territoires affiliés.

Près de 700 commerces référencés

Aujourd’hui, 700 commerces de la métropole sont affiliés à Treiz’local avec une progression de 30 nouveaux commerces en moyenne chaque semaine. Ils représentent un éventail de secteurs économiques comme l’alimentation, l’hygiène, la beauté ou la mode… autant de possibilité pour faire plaisir et se faire plaisir à l’approche des fêtes de fin d’année, tout en soutenant une noble cause.

Un cadeau qui a du sens

Exonérés de charge, les titres cadeaux représentent des cadeaux à moindre coûts pour les entreprises et les collectivités locales pour récompenser leurs salariés ou leurs clients.

Par ailleurs, cette initiative permet aux entreprises de contribuer à leur politique de responsabilité sociétale et environnementale et aux collectivités de valoriser leur politique de soutien aux commerces locaux.

