Share on Facebook

Share on Twitter

[11h, Marseille, Hôtel La Résidence] Laurent Duc, président UMIH de la branche UMIH Hôtellerie Française, Bernard Marty, président UMIH Bouches-du-Rhône et Nicolas Guyot, président des hôteliers Bouches-du-Rhône organisent une conférence de presse sur les mesures d’encadrement et de sanctions pour assurer les contrôles, l’équité et la transparence pour les logements meublés dans la ville.