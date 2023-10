René Raimondi, le maire de Fos, très impliqué sur les sujets de transformation industrielle, depuis son retour aux commandes de la Ville, multiplie les rendez-vous pour que les acteurs locaux se saisissent de la révolution en cours de la décarbonation des énergies.

Mercredi 20 septembre, René Raimondi, maire de Fos-sur-Mer, conviait la population à une réunion d’information sur les grands projets industriels, représentant plus de 11 milliards d’euros d’investissement et la création de plus de 10 000 emplois. Dans un théâtre de Fos qui affichait complet avec environ 600 habitants réunis, René Raimondi a rappelé les enjeux : « Si tout se passe bien, des investissements très importants irrigueront notre tissu économique.»

Afin de faciliter cette fois les échanges entre les professionnels, la Ville organise un grand “Business meeting”, mardi 10 octobre, dans la Halle Parsemain, de 9h30 à 13h. Ce rendez-vous dédié uniquement aux acteurs économiques et industriels va permettre aux entreprises du territoire de rencontrer de nombreux porteurs de projets à l’exemple d’ArcelorMittal qui accélère la décarbonation de son site, Gravithy, H2V, Hyvence, Elyse-Néocarb ou encore Carbon.

« Faire que les projets soient les plus circulaires possibles » René Raimondi

Le Port de Marseille-Fos, Piicto, RTE, la SPL Sens Urbain, des agences d’interim et acteurs de l’emploi ou encore Fos Provence basket seront également présents. Selon René Raimondi : « Ce business meeting constitue un autre jalon essentiel de la démarche globale : j’invite tous les industriels, les PME, les artisans du territoire à s’y inscrire pour faire du lien et faire que les projets soient les plus circulaires possibles et profitent à l’économie locale. Il serait également dommage que ces projets industriels ne puissent bénéficier du savoir-faire que nous cultivons depuis des années sur notre territoire. »

