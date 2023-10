Pour son 3e épisode de sa série de rencontres consacrée au thème Compliance et Ethique des affaires, ONE Société d’avocats, a traité le 26 septembre, à Marseille et en ligne, de la bonne équation entre gouvernance et conformité.

Deux professionnels confirmés, Alexandra Fournier-Flageul (Advance Capital) et Olivier Diehl (APIA Administrateurs Indépendants), ont été interrogés sur l’organisation de la gouvernance pour piloter les nouveaux enjeux de la compliance, notamment avec les fonds d’investissement et les actionnaires internationaux.

